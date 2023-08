Ecovacs lancia i nuovi robot: le soluzioni all'avanguardia per la pulizia di casa, finestre e aria

Ieri Ecovacs, uno dei produttori dei migliori robot aspirapolvere (ma non solo) sul mercato, ha lanciato da Suzhou i suoi nuovi prodotti, nell'ambito della missione "Robotics for All".

Tra i dispositivi presentati, spicca il modello di punta dell'azienda, il DeeBot X2 Omni, un'evoluzione dell'X1 Omni che avevamo tanto apprezzato proprio un anno fa, ma c'è stato anche spazio per il robot per pulire le finestre, WinBot W2, e per quello per pulire l'aria, AirBot Z2. Andiamo a scoprirli!