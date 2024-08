Il pieghevole tri-fold di Huawei arriverà prestissimo: ecco le ultime dichiarazioni dell'azienda

Il dispositivo sembrava effettivamente funzionante, e ora abbiamo la conferma che il lancio sul mercato è previsto a breve, anzi brevissimo: scopriamo le dichiarazioni del manager , ma non prima di ricordarvi come scegliere un telefono Android .

Che Huawei stia per lanciare a un pieghevole in grado di piegarsi in tre parti non è più un segreto. Oltre ai rumor , lo abbiamo effettivamente visto in mano di Richard Yu, il capo della divisione consumer dell'azienda.

Le ultime dichiarazioni di Huawei e le previsioni di prezzo

Invitato a un evento per la consegna del primo lotto di Stelato S9, un veicolo elettrico dotato di sistema di infotainment alimentato da HarmonyOS, Yu ha consegnato direttamente le chiavi dell'auto a un cliente.

L'uomo però ha colto l'occasione per chiedere quando avrebbe potuto comprare il nuovo pieghevole tri-fold di Huawei, e il manager ha risposto con un laconico "il mese prossimo".

Ricordiamo che il pieghevole in questione è dotato di tre schermi in grado di piegarsi uno sull'altro, ma lo spessore è sorprendentemente contenuto. Da aperto, il dispositivo sembra avere una diagonale di ben 10 pollici, praticamente un tablet a tutti gli effetti.

Il dispositivo è stato osservato nelle mani di Yu la scorsa settimana, in quelle che sembrano più teaser che immagini rubate (e che riproponiamo in questo articolo). Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non si nulla, ma dovrebbe essere dotato di chip Kirin 9, mentre il blocco fotocamere sembra simile a quello del Mate X5, anche se con bordi meno pronunciati.

La batteria dovrebbe basata su tecnologia Silicon-Carbon, già adottata da altre aziende cinesi come OnePlus e che consente una maggiore densità energetica.

Ancora non sappiamo se il dispositivo verrà venduto sotto il brand Mate X come tutti i suoi predecessori, ma siamo sicuri che dopo questa affermazione (che, a pensare male, non sembra casuale) partirà la campagna ufficiale.

E il prezzo? Dalla Cina sono convinti che non costerà meno di 20.000 yuan, ovvero più di 2.500 euro.