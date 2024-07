Xiaomi MIX Fold 4 e Redmi K70 Ultra: ci siamo. Tra pochissimi giorni il lancio

L'attesa è alle stelle per il prossimo pieghevole di Xiaomi, MIX Fold 4 , che dopo mesi di rumor verrà finalmente annunciato tra tre giorni. A confermarlo è la stessa Xiaomi sulla piattaforma cinese Weibo, specificando anche che durante l'evento verrà presentato il nuovo top di Redmi , K70 Ultra .

La data di lancio

I due dispositivi, insieme a Smart Band 9, verranno presentati durante un evento il 19 luglio alle 19:00 ora locale (le 13:00 italiane).

Nulla si sa sul chiacchieratissimo MIX Flip, il primo pieghevole a conchiglia di Xiaomi di cui negli ultimi tempi si sono perse le tracce, ma la speranza è che Xiaomi abbia in serbo un momento "One more thing".