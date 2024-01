LastPass finalmente introduce l'obbligo di password più lunghe: cosa cambia per gli utenti

Le password infatti sono ancora tra gli strumenti centrali per la protezione degli account e dei propri dati personali, anche se gli ultimi sviluppi nel panorama tecnologico hanno mostrato come si punta sempre di più verso un'eliminazione completa delle password in favore delle passkey. Se non sapete cosa sono, allora vi suggeriamo di leggere cos'è una passkey e come creare una passkey .

La transizione dalle password alle passkey non è ovviamente completa e quindi sono ancora tantissimi gli utenti che si affidano ai ben noti password manager per sincronizzare e non dimenticare le proprie password. Tra i password manager più popolari troviamo LastPass, la stessa che nel 2022 si è resa protagonista di uno spiacevole quanto grave episodio.

LastPass infatti ha subito una violazione ai danni dei propri server, la quale ha permesso agli hacker di violare le password degli utenti registrati al servizio. Praticamente la cosa peggiore che può accadere a un password manager. A distanza di un anno LastPass sembra adottare una contromisura di sicurezza.

Nelle ultime ore infatti LastPass ha avviato una comunicazione a tutti i suoi utenti con la quale informa che con effetto immediato sarà obbligatorio impostare come password principale una stringa di almeno 12 caratteri. In precedenza era possibile impostarne una più breve. Questa misura ovviamente ha un carattere di maggiore sicurezza.

LastPass specifica che sarà necessario effettuare l'accesso al proprio account e modificare la password principale, stando bene attenti ad aver impostato correttamente le procedure di recupero password, nel caso si dimenticasse.

Tale obbligo in realtà era in vigore per tutti gli utenti LastPass che tentavano di modifica la password principale dallo scorso aprile 2023.

Ora invece diventa obbligatorio per tutti, anche per coloro che non avevano intenzione di modificare la password principale. Se volete saperne di più vi rimandiamo al post sul blog ufficiale LastPass.