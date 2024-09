Cosa sta succedendo con i launcher? Android sembra non amarli più, e gli sviluppatori chiedono il vostro aiuto

I launcher di terze parti sono al capolinea? Google e i produttori dei migliori telefoni Android sembrano volerli osteggiare, e ora gli sviluppatori di Nova, Lawnchair, Smart Launcher e altri si sono uniti per chiedere il vostro aiuto e far sentire la propria voce.

I problemi con i launcher di terze parti

In alcuni casi, si potrebbe persino perdere anche l'accesso a determinate funzionalità del sistema operativo. Ad esempio, Xiaomi disabilita i gesti di navigazione sui suoi telefoni se si usa un launcher di terze parti. Allo stesso modo, sui telefoni Pixel le opzioni Seleziona e Screenshot nella vista App recenti non sono accessibili con un launcher di terze parti.

C'è stato un periodo in cui Android era il paradiso della personalizzazione, e uno dei modi più semplici per rendere il telefono più vicino ai propri gusti era, ed è tutt'ora, installare un launcher di terze parti .

Perché usare un launcher di terze parti può portare a un'esperienza non ottimale

C'è stato un momento preciso in cui però la GrandeG ha iniziato a mostrare un atteggiamento "ostile" verso i launcher di terze parti: l'introduzione dei gesti di navigazione con Android 10 nel 2019. Con questa funzione, l'utilizzo di un launcher personalizzato ha iniziato a essere un po' peggiore rispetto al launcher originale, in quanto sono sorti problemi nell'utilizzo dei gesti di navigazione e nell'apertura delle app recenti.

Uno dei motivi principali per questo comportamento è che il launcher di sistema predefinito gestisce le animazioni di apertura / chiusura delle app e la schermata Recenti, e l'utilizzo di un launcher di terze parti finisce per interferire con la sua funzionalità.

Inoltre, Google non fornisce ai launcher di terze parti l'accesso alle API QuickStep per personalizzare le schermate dell'app Recenti. Un modulo Magisk, QuickSwitch, fornisce ai launcher personalizzati l'accesso alle API pertinenti per un funzionamento più fluido, ma richiede l'accesso root per funzionare. Il che non è né ottimale né semplicissimo per tutti.

In teoria, Google potrebbe aprire le API o lavorare a stretto contatto con sviluppatori di launcher di terze parti per risolvere questi problemi, ma finora questi hanno potuto solo rimboccarsi le maniche, risolvendo gran parte dei problemi, ma non tutti, e lamentandosi con Google e i produttori nei forum pubblici. Senza peraltro essere ascoltati.

Ora hanno deciso di passare all'azione.