Le estensioni di Chrome vittima del fuoco amico nella lotta agli adblocker

La guerra di Google agli ad-blocker si fa sempre più dura. In particolare, si fa riferimento al processo di revisione delle estensioni quando Chrome adotterà il nuovo Manifest V3 nell'estate del 2024. Per chi non lo sapesse, Manifest V3 rappresenta le nuovi API che regoleranno i permessi delle estensioni dei browser Chromium.

Procedendo con ordine, Google, già da tempo, sta conducendo una difficile battaglia contro gli ad-blocker, soprattutto per quanto riguarda YouTube. In tal senso, il direttore tecnico dell'estensione ad block Ghostery, Krzysztof Modran, ha evidenziato qualcosa relativamente al tempo di revisione degli aggiornamenti delle estensioni. In particolare, la nota piattaforma di video cambia frequentemente i suoi script di rilevamento: dunque, gli utenti che utilizzano un adblocker potrebbero non essere in grado di visualizzare il video.