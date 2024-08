Mark Gurman è convinto: entro la fine dell'anno arriverà la nuova generazione di uno dei migliori auricolari in commercio, AirPods 4. Tante le novità in arrivo, tra cui un nuovo design, la porta USB-C sulla custodia, l'ANC e due varianti: scopriamole tutte, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come scegliere un paio di auricolari.