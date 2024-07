Addio tinte tenui? I nuovi iPhone 16 potrebbero avere questi colori

I nuovi colori degli iPhone 16

A maggio 2024 il famoso analista Apple Ming-Chi Kuo aveva anticipato i colori dei prossimi iPhone 16, dichiarando che sarebbero arrivati in nero, bianco, verde, rosa, blu. Tutti hanno pensato a colorazioni tenui, come gli attuali iPhone 15, ma potrebbe non essere così.

L'immagine sembrerebbe attendibile, da questo punto di vista, ma tieni sempre presente che si tratta pur sempre di un leak non confermato e soprattutto il colore di queste unità dummy potrebbe non essere quello definitivo.

Ricordiamo che il nuovo blocco fotocamere orientato in verticale sarebbe stato reintrodotto per permettere l'acquisizione di immagini da riprodurre su Apple Vision Pro.

Diamo un'occhiata alle dimensioni dei nuovi iPhone 16 / 16 Pro

Dickson è noto per condividere immagini di unità dummy dei nuovi iPhone, come questa immagine in cui possiamo vedere le differenze in termini di dimensioni tra i vari dispositivi della serie iPhone 16.

Da sinistra, puoi vedere iPhone 16 Pro Max, con il suo enorme schermo da 6,9 pollici, iPhone 16 Pro con il suo schermo da 6,3 pollici, iPhone 16 con il suo schermo da 6,1 pollici e per finire iPhone 16 Plus, che sarà dotato di schermo da 6,7 pollici come il modello attuale.