Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere sulle fotocamere dei nuovi iPhone 16

Se la grande novità degli iPhone 16 sarà l'inedita suite di funzioni Apple Intelligence , che almeno per il momento non arriverà in Italia (a meno che non utilizziate questo trucco ), cosa possiamo attenderci dalle fotocamere?

Fotocamere iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Nel frattempo, la fotocamera secondaria ultra grandangolare mantiene un sensore da 12 MP ma migliora leggermente, almeno nelle condizioni con poca luce. Stando ad Apple Insider, passerà infatti da un'apertura di f/2.4 a f/2.2, e per la prima volta nei modelli non Pro supporterà le foto macro .

Il motivo sarebbe di consentire ai telefoni di registrare video spaziali , utilizzando le informazioni di entrambe le fotocamere per creare un effetto simile al 3D. Apple aveva portato la ripresa video spaziale alla gamma iPhone 15 Pro, ma non ai modelli base di iPhone 15, probabilmente a causa della disposizione in obliquo.

Fotocamere iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Grandi novità anche per il teleobiettivo prismatico 5x, che quest'anno non sarà esclusiva del Pro Max ma arriva anche sul più piccolo Pro (che l'anno scorso si fermava a uno zoom 3x). Detto questo, la qualità resterà la stessa dell'anno scorso, ovvero con un sensore da 12 MP e un'apertura f/2.8 .

La novità riguarda la fotocamera ultra grandangolare, che passa dai 12 MP della serie 15 a 48 MP , con la stessa funzione di pixel-binning della fotocamera principale. Ovvero il processo per cui si combinano le informazioni di quattro pixel adiacenti per ottenere un pixel virtuale più grande.

Capture button non solo per i modelli Pro

La novità di quest'anno è il pulsante Capture button, che in precedenza sembrava riservato ai modelli Pro e invece secondo Apple Insider arriverà su tutti i nuovi iPhone 16.

Il pulsante sarà posizionato nell'angolo in basso a destra, quindi quando il telefono è tenuto in orizzontale troverete il blocco fotocamere in alto a sinistra e il dito indice si troverà proprio in quella posizione.

Il nuovo Capture button è capacitivo, il che significa che non si attiverà per sbaglio in tasca ma dovrete usare il dito, e, una volta attivata l'app fotocamera, sarà a doppia corsa.

Questo significa che sarà in grado di registrare la pressione a mezza corsa, una funzione legata a un'API che può essere personalizzata e decidere se legarla all'esposizione o alla messa a fuoco (come nelle fotocamere). La pressione completa invece servirà per lo scatto della foto.

Inoltre il pulsante può agire come una sorta di trackpad, e si potrà far scorrere il dito lungo la sua superficie per effettuare azioni come lo zoom.

Questa dovrebbe essere la funzione dell'app integrata, ma anche questa funzione è legata a un'API, e sarà quindi possibile personalizzarla, per esempio scorrere tra diversi filtri, regolare l'esposizione o il grado di sfocatura.