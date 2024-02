Fugate ogni dubbio su Galaxy Fit 3: ecco le specifiche complete

Nelle scorse settimane abbiamo riportato diverse volte anticipazioni riguardanti il nuovo Galaxy Fit 3, e tra video dal vivo, rendering e leak sulle specifiche ormai sono davvero pochi gli aspetti della "smartband" che non conosciamo, ma adesso sono trapelati i materiali di marketing, che svelano davvero tutto (a proposito di smartband, date un'occhiata alle migliori sul mercato, un elenco dove troverete senz'altro quella che fa per voi).

Il sito The Tech Lookout ha infatti pubblicato delle schede che Samsung userà non solo per promuovere il suo nuovo indossabile dedicato al fitness, ma anche per addestrare il personale addetto alla vendita, e possiamo finalmente leggere nero su bianco tutti i dettagli che ancora erano oscuri. Tra questi il peso, le dimensioni esatte, la memoria disponibile e le funzionalità legate allo sport.