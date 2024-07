Ma non è l'ultimo Galaxy Z Fold che vedrete quest'anno: a ottobre verrà lanciata una versione Slim o Ultra.

Galaxy Z Fold 6 non è forse l'aggiornamento che molti speravano, ma nondimeno si tratta del migliore Galaxy Z Fold di sempre, e sicuramente il pieghevole di riferimento del mercato, se non altro per "peso" del marchio.

Cosa si sa sul nuovo Z Fold in arrivo a ottobre

Da qualche mese ormai si rincorrono le notizie attorno a una versione Slim o Ultra di Galaxy Z Fold 6b. Ora Max Jambor, una fonte affidabile per quanto riguarda le anticipazioni su Samsung, afferma in un rapporto su Allround-PC che il gigante coreano prevede di lanciare a ottobre un dispositivo denominato Q6A, insieme al nuovo Galaxy Tab S10 e a una prima versione del suo visore XR.

Ma andiamo con ordine. Poco o nulla si sa su questo nuovo pieghevole, che stando ai rapporti precedenti potrebbe avere schermi più grandi e un minore spessore, oltre a rinunciare al supporto per la S-Pen.

Alcuni rumor, che supportavano le voci su una versione Ultra, parlavano invece di un aggiornamento per quanto riguarda il comparto fotografico, con fotocamere più prestanti.

Qualunque siano i dettagli del dispositivo, il cui progetto a un certo punto sembrava essere stato messo in pausa, sembra certo che da noi non arriverà. Jambor ha infatti confermato le anticipazioni dei mesi scorsi secondo cui il nuovo pieghevole Q6A sarà esclusivo per i mercati sudcoreano e cinese.

I motivi di questa scelta non sono chiari, ma probabilmente sono da ricercare nella concorrenza e nel rapporto costo di produzione / prezzo di vendita.

Il mercato dei pieghevoli è infatti particolarmente in espansione in Cina, dove si trovano alcuni modelli esclusivi come Xiaomi MIX Fold 4 e a prezzi inferiori. Senza considerare i prodotti di Honor, OPPO / OnePlus e persino Huawei.

Evidentemente Samsung ha intenzione di investire maggiormente in quel mercato, oltre a quello di casa, e per questo le stime di produzione del nuovo dispositivo si assesteranno su 400.000-500.000 unità.

Un'ulteriore conferma di questa anticipazione viene dal firmware. Il sito olandese GalaxyClub ha scoperto che Samsung sta testando il software per il modello SM-F958N, anche se solo le versioni del software con i codici Paese KOO, KTC, SKC e LUC, il che indica esclusivamente il mercato coreano.