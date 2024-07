Il prossimo Chromecast sarà diverso da tutti gli altri. E non si chiamerà Chromecast

Scopriamo tutti i dettagli di Google TV Streamer, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come configurare Chromecast .

Google TV Streamer sembra qualcosa di completamente nuovo

Scordatevi il formato dongle che penzola dal TV: con Google TV Streamer la GrandeG punta a un design da set-top-box, con una superficie molto ampia a forma di pillola e una base che richiama il linguaggio di design della base di Pixel Tablet.

Non si sa nulla sulle specifiche, solo quello che possiamo vedere dalle foto condivise dal portale 9to5Google. L'immagine di copertina mostra due cavi uscire dalla parte posteriore della base, il che fa pensare a un cavo di alimentazione e a un cavo HDMI.

Da quanto si può vedere, il dispositivo dovrebbe poter stare sotto a un televisore, a meno che l'ampia superficie superiore non abbia una destinazione d'uso. Un'ipotesi può essere per esempio il Tap to Cast, la funzione che era stata annunciata a inizio 2024 per Pixel Tablet e che sfrutta l'ultra wideband per trasferire la riproduzione musicale tra telefoni Pixel e il tablet.

Anche il telecomando è cambiato, seppur in modo minore. Come abbiamo già avuto modo di vedere, sarà dotato di un design più allungato, troviamo il D-Pad e i pulsanti indietro e Home (che è tutto grigio) sulla prima riga.

Il tasto per attivare il microfono non presenta più il marchio Google Assistant, ma una semplice icona a forma di microfono e un profilo rialzato.

Il bilanciere del volume è stato spostato dal bordo destro sulla parte frontale del telecomando, e c'è anche un nuovo pulsante mute. Sotto, troviamo le scorciatoie per YouTube e Netflix, il tasto accensione e una scorciatoia con icona a forma di stella, denominata anche Magic. Questo dovrebbe consentire la programmazione di una scorciatoia personalizzata o per i preferiti.

Ancora non sappiamo se il nuovo Google TV Streamer, nome condiviso da 9to5Google, sostituirà entrambi gli attuali Chromecast, ma quello che è certo è che, come abbiamo avuto modo di vedere a maggio 2024, il brand Chromecast sarebbe alla fine della corsa.

All Google I/O 2024 il brand Chromecast built-in è stato cambiato in favore Google Cast, e il nuovo nome Google TV Streamer sembra un'ulteriore indicazione che a Google il marchio Chromecast vada ormai stretto.