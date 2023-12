GTA 6: arriva un leak inatteso e incredibile

Proprio negli ultimi giorni abbiamo parlato della crescente attesa per il prossimo titolo di Rockstar Games , GTA 6 che sta catalizzando l'attenzione di tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Ma quello che è appena emerso online non era immaginabile. Un incredibile leak è stato pubblicato, molto probabilmente per errore, su TikTok. Il contenuto arriva da un utente che sarebbe il figlio di Aaron Garput, co-Studio Head e art director presso Rockstar North. Questo dettaglio è da confermare, ma se fosse vero darebbe ulteriore manforte a quanto appena trapelato.

Il video lo potete vedere a questo link. Vediamo un televisore sul quale è in esecuzione un gioco che non somiglia a nulla di pubblico. Non si tratta di GTA 5 e molti dettagli fanno pensare che invece si tratti di GTA 6.

Vediamo infatti una mappa urbana mai vista prima, con dettagli sugli edifici che non possono appartenere a GTA 5.

E allora potremmo davvero trovarvi davanti alla nostra prima volta con GTA 6, seppur fuggevole. Rockstar Games si è già messa in moto per rimuovere ogni traccia del video (il contenuto originale è già stato rimosso su TikTok) dal web. E allora trovate gli screenshot più significativi proprio nella galleria in basso.

In ogni caso, tra pochi giorni sapremo effettivamente se il leak riguardava proprio GTA 6. L'attesa dunque cresce ancora di più.