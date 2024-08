Dalla Corea sono sicuri: Galaxy S24 FE quest'anno arriverà prima. Dettagli e previsione di lancio

Quest'anno Galaxy S24 FE potrebbe arrivare a ottobre

Non solo, ma secondo il rapporto del sito, Samsung, che si è classificata al primo posto per le vendite di "telefoni AI" nella prima metà dell'anno, vuole rafforzare la sua linea di smartphone di fascia medio bassa .

Caratteristiche di Galaxy S24 FE

Ma cosa aspettarci da Galaxy S24 FE? grazie ai numerosi leak, sappiamo ormai molto sul dispositivo, che sarà dotato di uno schermo molto più ampio rispetto al predecessore: 6,7 pollici contro 6,4 pollici.

Il pannello dovrebbe essere di tipo Super AMOLED con risoluzione Full HD+ e 1.900 nit di luminosità di picco. Il processore sarà l'ottimo Exynos 2400, un notevole miglioramento rispetto all'Exynos 2200 a partire dal numero di core (10 contro 8) e per quanto riguarda l'efficienza.

Il comparto fotografico non sembra particolarmente diverso, in quanto è composto sempre da una fotocamera primaria da 50 MP, una ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo 3x da 8 MP. La fotocamera frontale è sempre da 10 MP.

Come il predecessore, con cui condivide gran parte del design, il nuovo Galaxy S24 FE presenta una struttura in metallo e una classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Il lettore di impronte digitali è sotto allo schermo, e sono presenti altoparlanti stereo, Samsung DeX, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay e una porta USB Type-C.

La batteria dovrebbe essere da 4.565 mAh, con ricarica rapida da 25 W, ricarica wireless e ricarica wireless inversa.

Sulla carta non sembra che ci saranno grandi differenze, e anche il fatto che Samsung punti molto sull'IA non sembra un fattore dirimente, in quanto anche l'attuale Galaxy S23 FE è venduto con Galaxy AI.

Secondo quanto riportato da ETNews, comunque, Samsung insisterà sempre più su questo aspetto, in quanto le società di ricerche di mercato come IDC vedono i telefoni AI come quelli in grado di guidare il mercato.