Nothing OS 3.0 è dietro l'angolo. Ecco tutte le possibili novità in questa incredibile anteprima

Il rilascio di Android 15 è dietro l'angolo, ma i possessori di telefoni Nothing hanno un ulteriore motivo per essere in attesa: Nothing OS 3.0 si preannuncia un significativo aggiornamento rispetto a Nothing OS 2.5. Ora, grazie a Smartprix, abbiamo modo di vedere tutte le possibili novità del nuovo sistema operativo (da qui al lancio potrebbero esserci cambiamenti). Andiamo a scoprirle, oltre a ricordarvi le nostre selezioni dei migliori smartphone Android e di quelli economici.

Le novità di Nothing OS 3.0

Queste novità sono state condivise da Smartprix, che sta testando l'ultimo aggiornamento della beta di Nothing OS 3.0 Android 15 su un Nothing Phone (2a). Nuove animazioni d'avvio e di sblocco Cominciamo dall'avvio: il nuovo Nothing OS 3.0 presenta una nuova animazione d'avvio, con il logo Nothing in un carattere a matrice di punti che svanisce e diventa un cerchio. Questo poi pulsa durante il caricamento e infine appare la schermata iniziale. Anche l'animazione di sblocco è cambiata. Se si usa il sensore di impronte digitali, ora si vedrà un'animazione a matrice di punti quando lo si preme, sostituendo l'animazione precedente in cui appariva un cerchio che si espandeva.

Nuova schermata di blocco Il nuovo orologio su Nothing OS 3.0 non utilizza più il carattere a matrice di punti, e ora mostra la data, l'ora e il tempo. Inoltre quando si tocca e si tiene premuto sulla schermata di blocco, si vedrà una nuova opzione "Personalizza schermata di blocco", che (come su iPhone) porta direttamente alle impostazioni di personalizzazione della schermata di blocco, dove si possono aggiungere widget e regolare le impostazioni. Le opzioni di personalizzazione sono le stesse, per ora, mentre l'Orologio a doppia linea è stato rinominato in Orologio dinamico. Questa funzione regola automaticamente le dimensioni dell'orologio in base al contenuto. Ad esempio, se si hanno notifiche o widget sulla schermata di blocco, la dimensione dell'orologio cambia di conseguenza.

Nuovo Centro di controllo Uno dei più grandi cambiamenti di Nothing OS 3.0 è il Centro di controllo. Scorrendo verso il basso dall'alto, si vedranno inizialmente due interruttori 1×2 (Wi-Fi e dati mobili) a sinistra e un interruttore 2×2 a destra (Bluetooth o il dispositivo connesso). Scorrendo di nuovo verso il basso si vedranno ulteriori interruttori, tra cui un nuovo interruttore Mute in un layout 1×2, che consente di passare da Mute, Vibra e Suono. Il cursore della luminosità è in basso e ora presenta l'interruttore di luminosità automatica integrato. Si può scorrere verso sinistra per accedere a più interruttori, che sono completamente personalizzabili. Per riorganizzare o aggiungere interruttori, bisogna toccare l'icona della matita, e c'è un layout di griglia 4×4 per aiutare gli utenti a posizionare meglio gli interruttori. Il nuovo pulsante Espandi Attiva/disattiva in basso a destra di ogni icona consente di ridimensionare gli interruttori in 1×2, 1×1 o 2×2 (come su iOS 18). Gli interruttori adattano le loro funzioni in base alle dimensioni. In basso a destra c'è anche un pulsante Reset che consente di ripristinare il layout originale, e infine il Centro di controllo si adatta anche alla modalità luce, a differenza di AOSP e Pixel UI.

Ripristinare le impostazioni della schermata iniziale Nothing OS 3.0 consente di ripristinare il layout originale della schermata iniziale alle impostazioni predefinite di fabbrica, ad esempio il layout originale di Nothing. Meno Dot Matrix Nothing OS 3.0 ha rimosso il carattere Dot Matrix da diverse aree dell'interfaccia utente, tra cui l'orologio nel centro di controllo e l'app Impostazioni. Tuttavia, è ancora lì in alcune aree come il menu di personalizzazione della schermata di blocco. Nuovo carattere Parlando di caratteri, Nothing OS 3.0 consente finalmente di passare a un nuovo carattere più moderno chiamato "Inter". Il carattere predefinito è ancora Roboto, ma si può cambiare in qualsiasi momento.

Nuova app impostazioni ridisegnata L'app Impostazioni non presenta più il carattere Dot Matrix e utilizza un nuovo carattere stilizzato per le intestazioni. Il layout dell'app è anche più pulito e meglio organizzato di prima. Le impostazioni sono state raggruppate in sezioni, simili a iOS e ColorOS. Nuovo assistente di ricarica Nothing OS 3.0 introduce un nuovo assistente di ricarica che avvisa se il telefono non si sta caricando alla massima velocità o se è impostato un limite di ricarica. Salute della batteria La funzione di salute della batteria è stata aggiornata. Ora è diviso in due sezioni: Modalità di ricarica intelligente : carica il telefono in modo costante durante la notte per mantenere lo stato della batteria a lungo termine, già precedentemente disponibile.

: carica il telefono in modo costante durante la notte per mantenere lo stato della batteria a lungo termine, già precedentemente disponibile. Modalità di ricarica personalizzata: consente di impostare un limite massimo di ricarica tra il 70% e il 90% per proteggere meglio la durata della batteria. Questa modalità interrompe la ricarica una volta che la batteria raggiunge la percentuale scelta, contribuendo a prolungarne la durata. Gesto predittivo indietro Nothing OS 3.0 porta anche il gesto predittivo indietro, una funzione che è stata inizialmente introdotta da Google in Android 14. Questo consente di visualizzare in anteprima il contenuto della schermata precedente quando si torna indietro. Tuttavia, funzionerà solo nelle app che supportano questa funzione. Chiudere le app utilizzando le autorizzazioni dal Centro di controllo porta anche il, una funzione che è stata inizialmente introdotta da Google in Android 14. Questo consente di visualizzare in anteprima il contenuto dellaquando si torna indietro. Tuttavia, funzionerà solo nelle app che supportano questa funzione. Niente OS 3.0 consente di chiudere le app utilizzando autorizzazioni specifiche, come la fotocamera o il microfono, direttamente dal Centro di controllo. Questa funzione, che fa parte di Android 15, consente di revocare l'accesso senza navigare tra le impostazioni. Registra una singola app/intero schermo Nothing OS 3.0 ora consente di registrare sullo schermo una singola app o l'intero schermo. Quando si registra una singola app, tutte le notifiche e altre distrazioni sono nascoste, mostrando solo l'app che si sta registrando. È una funzione utile che Nothing ha aggiunto, anche se è già disponibile nell'ultima build di Android 14 su Pixel UI. Diagnostica del dispositivo Nothing OS 3.0 offre anche una nuova funzione di diagnostica del dispositivo con due componenti principali: lo stato dei componenti e la modalità di valutazione. Stato dei componenti include: Test del display : per controllare lo schermo per difetti attraverso una serie di schermate.

: per controllare lo schermo per difetti attraverso una serie di schermate. Test tattile : per assicurarsi che il sensore tattile funzioni strofinando il dito fino a quando lo schermo diventa completamente bianco.

: per assicurarsi che il sensore tattile funzioni strofinando il dito fino a quando lo schermo diventa completamente bianco. Stato della batteria : visualizza lo stato della batteria, il numero di cicli e la cronologia delle parti.

: visualizza lo stato della batteria, il numero di cicli e la cronologia delle parti. Stato dell'archiviazione: monitora la longevità e le condizioni del tuo spazio di archiviazione, che si degrada nel tempo. Modalità di valutazione Consente di utilizzare un dispositivo Nothing per valutare un altro dispositivo che esegue Android 15 beta con Nothing OS 3.0. Questo comporta la scansione di un codice QR e il seguire le istruzioni nelle impostazioni. Altre funzioni Infine, c'è una nuova opzione che rileva se un'impronta digitale è già stata salvata, e un'opzione per archiviare automaticamente le app inutilizzate. Inoltre la modalità di risparmio energetico di rete estende il tempo in modalità standby. Infine, Telefono, Contatti, Galleria e altre app di sistema Nothing stanno arrivando alla versione finale.

Leggi anche