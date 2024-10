Il sogno di uno smartphone "senza" bordi sta per concretizzarsi?

Si parla da sempre di "smartphone senza bordi", ma quel dispositivo non è mai arrivato. C'hanno provato in tanti e su tutti non possiamo non citare lo Xiaomi MI MIX, che aveva ridotto i bordi al minimo su tre lati, con un effetto scenico incredibile, soprattutto per il periodo.

Lo smartphone "senza" bordi è in arrivo

Anche gli smartphone con i display curvi alla fine cercavano di ottenere quello stesso effetto. Il modo migliore però è ovviamente quello "classico" andando a ridurre i bordi del display al minimo, fino a quasi a farli scomparire. E quello che potrebbe aver fatto Nubia con il suo prossimo Z70 Ultra. Non ci sono conferme ufficiali che lo smartphone che vi mostriamo sotto sia davvero lui, ma non ci sorprenderebbe visto che l'azienda cinese è da sempre molto avanti nello sperimentare soluzioni estreme come questa.

Chi ha fatto trapelare il video su Weibo conferma anche che ci sarà ancora una volta la fotocamera sotto al display, caratteristica che abbiamo imparato ad apprezzare su tutti gli ultimi Nubia e RedMagic (vedi la recensione di Z60 Ultra). Si tratterà di una fotocamera 1220p con una qualità superiore a quella del passato. Le domande che ci rimangono sono tante, ma è indubbio come il sogno dello smartphone (quasi) senza bordi potrebbe essere vicino al compimento. Ci sarà il trucco come su Mi Mix (ovvero un lato molto più spesso degli altri) oppure Nubia è riuscita davvero dove gli altri non hanno neanche mai osato? Continua a scoprire: Recensione Nubia Z60 Ultra

