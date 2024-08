Nuove icone, widget e impostazioni rapide: ecco come One UI 7.0 cambierà i Samsung Galaxy

Tutti aspettavano il rilascio lunedì della prima beta di One UI 7.0 , poi non avvenuto, ma il leaker Ice Universe ci ha messo una pezza e rimediato almeno in parte alla delusione con un'enorme anticipazione sulle nuove funzioni .

Le novità in arrivo con One UI 7.0

Qualche giorno fa abbiamo riportato i primi screenshot della nuova One UI 7.0, con due schermate separate per notifiche e impostazioni rapide, come avviene per iOS e nella HyperOS di Xiaomi, e una funzione che ricorda da vicino la Dynamic Island.

Ice Universe però rilancia, e su Weibo ha pubblicato un vero e proprio elenco con le funzioni in arrivo nella prossima interfaccia di Samsung.

Il leaker conferma la presenza di due sezioni separate per impostazioni rapide e notifiche, specificando però che l'utente potrà scegliere se visualizzarle come al solito.

Per quanto la funzione che ricorda la Dynamic Island, è confermata un'area a forma di pillola in alto sullo schermo per mostrare le attività in corso come il timer.

Ma questo è solo l'antipasto. Secondo Ice Universe, la nuova One UI 7.0 presentaerànuove icone delle app di sistema e una nuova interfaccia per l'app fotocamera (qualcosa a cui abbiamo già accennato nei giorni scorsi).

Non solo, ma arriverà un nuovo sfondo, e per quanto riguarda la schermata di blocco, arriverà una nuova area di controllo nella parte inferiore e icone più grandi per le scorciatoie.

Secondo quanto riferito, la One UI 7.0 introdurrà anche una nuova animazione durante lo sblocco dello schermo, e sono confermate nuove animazioni per l'apertura e la chiusura delle notifiche e delle app. Queste ultime potranno essere interrotte dall'utente toccando la schermata iniziale.

Inoltre arriveranno nuove animazioni per l'azione che riporta alla schermata precedente (gesto indietro) e il tocco dei pulsanti.

Un'altra novità riguarda i widget, che vedrà arrivarne di nuovi per la schermata iniziale e per quella di blocco, con più dimensioni tra cui scegliere, e nella schermata iniziale saranno supportate cartelle di grandi dimensioni.

Ice Universe ha anche riferito che One UI 7.0 porterà una nuova icona della batteria e un'animazione a forma di barra per la ricarica. Infine, la nuova versione di One UI supporta anche l'invio e la ricezione di SMS utilizzando la rete 5G.

Qui sotto potete trovare l'elenco delle novità condiviso da Ice Universe, mentre vi ricordiamo che la One UI 7.0 è attesa a giorni e secondo diversi portali Samsung dovrebbe lanciarla entro la fine del mese per la serie Galaxy S24.

Molto probabilmente il lancio del programma riguarderà Stati Uniti, Germania e Corea del Sud, con India, Regno Unito e Cina a seguire, ma nulla è ancora stato deciso o comunicato.