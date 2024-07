Tutto quello che ancora non sapevamo dei Pixel 9, gli smartphone Google più iPhone di sempre

Google prepara il lancio della serie Pixel 9 per il 13 agosto, ma i continui leak vogliono proprio rovinargli la festa, e quello di oggi è davvero bello grosso. Abbiamo infatti ben 14 immagini promozionali ufficiali, che fanno luce su un sacco di funzioni e caratteristiche di Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. In più, come se non bastasse, ci sono anche 15 immagini stampa di Pixel 9 Pro XL in tutte le sue 4 colorazioni, e da certe angolature sembra proprio di guardare un iPhone, nel bene e nel male. Fan dei Pixel, mettetevi comodi: sarà un bel viaggio!

La serie Pixel 9 a carte scoperte

Grazie alle numerose immagini che riproponiamo qui sotto, pubblicate in esclusiva da 91Mobiles, abbiamo la conferma di tantissimi dettagli sui prossimi smartphone di Google. Partiamo dalla confezione: telefono, cavo USB-C e pin per estrarre la SIM. Nessuna sorpresa quindi, ovvero niente caricabatterie, a dispetto del fatto che questa volta le velocità di ricarica dovrebbero aumentare. Per quanto riguarda le specifiche principali, a dispetto del fatto che ci saranno 4 modelli, in realtà è come se ce ne fossero 3, perché Pixel 9 Pro e 9 Pro XL sono tecnicamente identici, al netto di schermo (6,3 e 6,8 pollici) e batteria. E sempre di 6,3'' sono anche Pixel 9 e Pixel 9 Pro Fold (quest'ultimo in relazione al display esterno ovviamente, mentre quello interno misura 8 pollici; ma questo lo sapevamo già) Tutti i Pixel 9 avranno lo stesso processore, il Tensor G4, che Google chiama "game changing" (ma in realtà non ci aspettiamo che sia niente di mai visto). Cambia invece il quantitativo di RAM: 12 GB su Pixel 9, 16 GB su tutti gli altri modelli. Per quanto riguarda le fotocamere ci sono invece diverse differenze. I Pixel 9 Pro scatteranno selfie a ben 42 megapixel, mentre Pixel 9 e Fold si fermeranno intorno ai più classici 10 megapixel. Le fotocamere posteriori sono invece da 50 megapixel (la principale) e 48 megapixel (grandangolo), mentre lo zoom (presente su Pixel 9 Pro e XL) sarà sempre da 48 megapixel; Pixel 9 Pro Fold avrà invece 48+10,5+10,5 MP. Ci sono poi un sacco di funzioni già note, da Cerchia e Cerca a Gemini, che ovviamente avrà un ruolo chiave sui nuovi smartphone di Google, tanto che è confermata la promozione che regala un anno di Gemini Advanced con l'acquisto di qualsiasi Pixel 9 (solo su modelli comprati sul Google Store e attivati entro il 31 ottobre 2025, quindi c'è tutto il tempo!). Tra le novità c'è Pixel Screenshot, "aiuta a salvare informazioni che vuoi ricorcare per dopo, come eventi, luoghi o altro" (ne avevamo già parlato più dettagli qui). Si parla anche di funzioni legate alla sicurezza, sia per prevenire phishing, scam o altro, che per la sicurezza personale (incendi, alluvioni). E ovviamente rimangono i 7 anni di aggiornamenti, dalla data di lancio del telefono, che sono al vertice della categoria oggigiorno.

Pixel 9 Pro o iPhone?

No, non è un provocazione. Guardando le immagini qui sotto, soprattutto quelle di profilo (credit AndroidHeadlines), non possiamo non pensare a un iPhone! Al netto delle fotocamere posteriori, che hanno una loro identità, la scocca metallica così netta, gli angoli stondati, la silhouette: sono o non sono quelle del telefono della mela? Qualcuno dirà che sempre di smartphone si tratta, e bene o male lo spazio è quello, ma rimaniamo dell'idea che una certa ispirazione ci sia stata, soprattutto perché con i modelli precedenti non era così, quindi si è trattato di un cambiamento più che volontario. Al netto di quello, non migliora troppo la situazione "colori", che rimane piuttosto piatta. Bianco, nero, grigio e rosa, in estrema sintesi. In tanti anni Google non è ancora riuscito a trovare la quadra, proponendo di volta in volta nuove tonalità che poi vengono scartate con la generazione successiva di Pixel. E sinceramente nessuna di quelle qui sotto ci sembra fatta "per durare". Siamo troppo critici?

Conoscere bene i propri Pixel