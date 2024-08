Scopriamo tutte le novità su quella che potrebbe essere una della migliori console in circolazione, ricordandovi la nostra selezione dei migliori giochi per PS5.

Tutti i dettagli sulla nuova console

Stando a quanto riportato, la nuova console di Sony si chiamerà effettivamente PS5 Pro, e il leaker è riuscito a procurarsi un'immagine della parte anteriore della scatola di imballaggio finale della nuova console, che non ha potuto condividere ma ha utilizzato per creare uno schizzo, che vedete nell'immagine di copertina.

Una riguarda un eventuale evento che invece di uno PlayStation Showcase potrebbe essere uno State of Play, previsto per fine settembre. L'altra voce, ben più succosa, riguarda la nuova PS5 Pro, che sarebbe già in mano a diversi sviluppatori di giochi.

Come riportato da billbil-kun di Dealabs, un leaker estremamente affidabile che ha già anticipato il remaster di Until Dawn e il nuovo gioco di Astro Bot, ci sono diverse voci che circolano intorno al mondo Sony.

Per il resto, le due console sembrano molto simili, con lo stesso colore bianco delle coperture esterne, che secondo il leaker dovrebbero essere non solo rimovibili, ma compatibili con quelle della PS5 Slim.

Nella parte anteriore, possiamo trovare 2 porte USB-C e il pulsante di accensione, mentre il controller sarà sempre lo stesso DualSense bianco, come avviene per PS5 e PS5 Slim.

Il leaker non si pronuncia invece sulla presenza o meno di lettore di dischi, in quanto l'immagine da loro recuperata si riferisce a una PS5 Pro senza lettore di dischi, ma questo non vuol dire che non ci sarà una versione che ne sarà dotata.

Nondimeno, billbil-kun ritiene che per abbassare il prezzo di lancio sia più probabile che la nuova PS5 Pro non sarà dotata di lettore di dischi, e al limite sarà possibile applicargliene uno, proprio come avviene con la PS5 Slim.

Infine, la notizia più attesa: la data di lancio. billbil-kun avverte che i piani di Sony potrebbero cambiare in qualsiasi momento, ma se tutto prosegue come è stato riferito a lui, la nuova PlayStation 5 Pro sarà annunciata durante la prima metà di settembre 2024.

Il che conferma quanto riferito dall'insider Jeff Grubb.

Ricordiamo inoltre che la nuova PS5 Pro sarà dotata di modalità Ultra-Boost: qui trovate un nostro approfondimento sulle presunte specifiche, mentre qui trovate un aggiornamento sui nuovi giochi Enhanced.