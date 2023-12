Da un leak di TestFlight spuntano fuori Angry Birds mai pubblicati e migliaia di vecchie glorie

Nelle ultime ore su X (ex Twitter) è apparso un leak del database TestFlight che è stato subito ribattezzato teraleak per la gigantesca mole di dati trapelati: in soldoni, questo leak include praticamente tutte le beta di giochi e app iOS passati da TestFlight tra il 2012 e il 2015.

Per chi non la conoscesse, TestFlight è la piattaforma di Apple per la gestione e la distribuzione di software in beta: nata nel 2010 da uno sviluppatore indipendente e originariamente compatibile anche con Android, TestFlight è stata acquistata da Apple nel 2014 e, da allora, è diventata la piattaforma di riferimento per gli sviluppatori iOS che vogliono far testare le versioni beta delle proprie app.

Dalle prime informazioni, sembra che il leak provenisse dal vecchio sito TestFlightApp.com (non più disponibile dal 2015): a causa di un probabile errore di configurazione del server, tutti i link dei file beta risultavano accessibili e sono stati salvati dalla Wayback Machine di Internet Archive, da cui poi è stato possibile ricostruire il gigantesco leak di 1,2 TB di dati.

La cosa interessante, che sta incuriosendo curiosi e appassionati di preservazione digitale, è che il leak in questione contiene anche giochi non più disponibili, di cui spesso non esistono versioni giocabili, o addirittura versioni beta di titoli mai pubblicati. Tra gli esempi più celebri, Eurogamer (che ha diffuso per primo la notizia) cita giochi mai rilasciati della saga di Angry Birds, ma si parla anche di una beta di Infinity Blade Dungeons (gioco mai rilasciati), un prototipo di Sonic Dash e altro ancora.