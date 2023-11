Primi leak su Xiaomi 14 Ultra: indovinate quale sarà l'aggiornamento più importante

A poche settimane dal lancio (in Cina) dei nuovi Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro , sono apparse in rete le prime anticipazioni che si pensa riguardino il prossimo, attesissimo Xiaomi 14 Ultra , che ovviamente sarà focalizzato come da consuetudine sul comparto fotografico .

Ma al contempo il leaker annuncia anche l'arrivo della nuova apertura variabile, un bel passo avanti rispetto alla doppia apertura dell'attuale Ultra (che non aveva entusiasmato i recensori di DXoMark).

L'aggiornamento principale previsto sulla fotocamera principale è infatti un'apertura variabile tra f/1.6 e f/4.0, simile all'apertura da f/1.42 a f/4.0 dello Xiaomi 14 Pro e un aggiornamento significativo rispetto alle opzioni a doppia apertura dello Xiaomi 13 Ultra di f/1.9 o f/4.0.

Inoltre, Digital Chat Station menziona anche in un post separato che il telefono consentirà di zoomare manualmente tra 0,5x, 1x, 3,2x e 5x.

Atre differenze rispetto a Xiaomi 13 Ultra saranno il SoC Snapdragon 8 Gen 3, il nuovo HyperOS UX di Xiaomi (come per gli altri Xiaomi 14) e il retro in vetro, o almeno questo è quanto si è visto nei primi prototipi. Al momento comunque non si può escludere che non venga presentata anche una versione in finta pelle come per il predecessore.

E a questo proposito, sono elevate le speranze che Xiaomi 14 Ultra venga presentato anche in Italia, visto quanto successo per Xiaomi 13 Ultra, anche se purtroppo ci sarà ancora da attendere diversi mesi.