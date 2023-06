Legge Antipirateria in arrivo: per il pezzotto fino a 3 anni di reclusione e 15.000€ di multa

Questo fenomeno di pirateria è particolarmente diffuso in Italia, lo sappiamo dai più recenti report sull'argomento. E soprattutto coinvolge giovani e adulti, con i contenuti di tutti i servizi di streaming a pagamento come Netflix , NOW, DAZN e tanti altri disponibili a prezzi molto più bassi di quelli ufficiali.

Negli ultimi anni abbiamo visto crescere in maniera costante e preoccupante il cosiddetto pezzotto , un termine che racchiude tutte quelle pratiche illegali di streaming per vedere a prezzi stracciati quello che viene trasmesso a pagamento dalle varie pay TV e servizi di streaming.

Il Governo italiano ha ben presente il problema e sta per approvare una nuova legge che mira proprio a limitare, se non annullare, questo fenomeno. Il disegno di legge in merito è stato votato all'unanimità dalla Commissione al Senato ed è in attesa di essere calendarizzato per il voto finale. Successivamente potrà essere approvato dal Presidente della Repubblica e diventerà legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si parla di una possibile approvazione prima di agosto.

Il disegno di legge punterebbe a limitare il famoso pezzotto per pene molto più severe. Si parla infatti di addirittura fino a 3 anni di reclusione e 15.000 euro di multa per chi sfrutta il pezzotto. Rimane da chiarire se in questa categoria rientrerebbero anche i "consumatori" o solo coloro che ci guadagnano.

Altro punto fondamentale della legge Antipirateria che dovrebbe arrivare riguarda il blocco dei contenuti illegali. Si parla di blocchi quasi istantanei, con la volontà di fermare i flussi di streaming illegale entro 30 minuti. Questo punto è sicuramente ambizioso, in quanto la sua applicazione non è semplice.

Rimane da capire come farà l'AGCOM ha identificare quali sono esattamente i flussi da bloccare, lasciando intatti quelli legittimi e legali. Anche perché nel settore della pirateria si sta diffondendo anche il fenomeno dello streaming di contenuti a pagamento per mezzo delle chiavi crittografiche trapelate online. Buchi di sicurezza che alcuni provider stanno facendo fatica a risolvere.