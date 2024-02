Leggende Pokémon: Z-A ufficiale: sarà lanciato insieme a Nintendo Switch 2?

Il breve filmato, che non riprende immagini reali dal gioco, mostra una Luminopoli in completa fase di rigenerazione urbana "volto a trasformare la città in un luogo che possa appartenere alle persone come ai Pokémon".

Durante la festa che si tiene ogni anno per celebrare il lancio dei videogiochi Pokémon originali (avvenuto il 27 febbraio 1996), Nintendo ha infatti presentato il trailer di un nuovo capitolo della serie esclusivo per Nintendo Switch.

The Pokémon Company e Game Freak hanno sorpreso tutti al Pokémon Day, presentando il nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A , in arrivo per il 2025 su Nintendo Switch. Proprio quando ci attendiamo la seconda versione della popolare console (a proposito, sapete quale Nintendo Switch scegliere da comprare ?).

All'inizio possiamo vedere Pikachu correre per le strade della città, poi l'attenzione si sposta su altri Pokémon che si scontrano, nuotano o volano, e possiamo apprezzare anche la presenza delle megaevoluzioni, proprio come in Pokémon X e Y .

Per chi non lo ricordasse, Luminopoli è la città ispirata a Parigi al centro della regione di Kalos, ed è già apparsa in Pokémon X e Y , due giochi pubblicati nel 2013 su Nintendo 3DS.

Altro non è dato sapere, e anche Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International, non si è sbottonato, dando semplicemente dato il via ai festeggiamenti per il Pokémon Day presentando il nuovo gioco, oltre ad altre novità come il nuovo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket e la serie Orizzonti Pokémon.

Quest'ultima, con la sua trama completamente inedita, è la prima nuova serie animata principale Pokémon degli ultimi 25 anni ed è disponibile in Italia da oggi in esclusiva su Boing.

Inoltre i fan di tutto il mondo potranno godersi degli speciali eventi in collaborazione con la serie, disponibili su Pokémon GO dal 5 all'11 marzo, che consentiranno di incontrare Liko e Roy, i protagonisti di Orizzonti Pokémon, scattando delle foto GO.

All'evento sono inoltre stati annunciati aggiornamenti e novità per svariati giochi e app, come Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX e Pokémon Café ReMix.

Tornando a Leggende Pokémon: Z-A, arriverà quindi nel 2025, e se probabilmente tra qualche mese potremmo aspettarci un video gameplay, la tempistica è molto sospetta. Tutti i fan infatti sapranno che l'attesissima Nintendo Switch 2 è stata rimandata proprio all'anno prossimo: quale momento migliore per lanciarla insieme al nuovo titolo? Vedremo, per il momento vi lasciamo al trailer del gioco, mentre qui trovate la pagina ufficiale.