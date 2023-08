Legion Go è l'anello di congiunzione tra Steam Deck e Nintendo Switch. Con Windows

Il mondo delle console portatili sta vivendo una sorta di rinascimento, e se l'arrivo di Steam Deck ha fondamentalmente creato una nuova nicchia di mercato in cui ROG Ally (e in qualche misura anche le meno diffuse AYANEO) stanno cercando un proprio spazio, Lenovo potrebbe alterare, se non sconvolgere, gli equilibri. Solo un paio di settimane fa infatti abbiamo appreso che il produttore cinese sta sviluppando un dispositivo portatile da gioco chiamato Legion Go, con caratteristiche tecniche di primo livello e alimentato da Windows 11. Ora però, grazie a Windows Report, possiamo vedere i primi render, che ne rivelano non solo l'aspetto, ma offrono anche uno squarcio sulle sue funzionalità. E se vi venisse in mente la mai rilasciata Legion Play, sembra che Lenovo questa volta faccia sul serio.

La console non sembra molto dissimile da quella dei suoi concorrenti, con un aspetto squadrato che richiama vagamente le AYANEO del 2021, ma osservando con più attenzione ci accorgiamo che offre il meglio delle caratteristiche dei suoi concorrenti, con il posizionamento dei pulsanti di ROG Ally, il trackpad di Steam Deck e la versatilità di Nintendo Switch. La prima cosa che salta all'occhio è l'enorme schermo da 8 pollici, ben più ampio di quello da 7 pollici di Steam Deck e ROG Ally, ma con una maggiore ottimizzazione degli spazi e soprattutto con i "joy-con" rimovibili. In questo modo, potete trasformare la console in uno schermo indipendente, e non sorprenderebbe sapere che Lenovo ha in mente una dock apposita per poterla collegare alla TV (e a delle periferiche).

Per quanto riguarda i dispositivi di input, abbiamo i soliti pulsanti posteriori e i grilletti laterali, ma forse la cosa più interessante è sul retro del joy-con destro, dove vediamo quella che sembra una rotellina per lo scroll. Possiamo inoltre apprezzare i pulsanti per la regolazione del volume, il jack per le cuffie, il pulsante di accensione, uno slot microSD e due porte USB-C (una in basso e una in alto). Sempre dal retro, spiccano le enormi prese d'aria e il supporto che vi permetterà di utilizzare il dispositivo con un altro controller o con i "joy-con" staccati.

