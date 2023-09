Legion Go è la nuova console portatile di Lenovo, la prima in assoluto per l'azienda cinese, lanciata in anteprima ad IFA 2023. Un piccolo mini PC potente e sorprendente, con sistema Windows 11 e supporto nativo ai servizi di cloud gaming. Alla prima occhiata sembra un incrocio tra l'hardware di ROG Ally e la modularità di Nintendo Switch, ma c'è molto di più. Lenovo ha infatti studiato alcuni sistemi particolari per massimizzare la comodità e la qualità dell'esperienza di gioco, inclusa un'esclusiva modalità FPS. Nelle prossime sezioni vi raccontiamo tutto sulle specifiche tecniche, sulle funzionalità e sul prezzo di listino.

Caratteristiche Tecniche

Display : 8,8" 16:10 QHD+ (2.560 x 1.600 pixel) a 144 Hz

: 8,8" 16:10 QHD+ (2.560 x 1.600 pixel) a 144 Hz Processore : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme GPU integrata : AMD Radeon Graphics, RDNA 3, 12 CUs

: AMD Radeon Graphics, RDNA 3, 12 CUs RAM : fino a 16 GB LPDDR5X a 7.500 Mhz

: fino a 16 GB LPDDR5X a 7.500 Mhz Memoria interna : SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB (espandibile fino a 2 TB con microSD)

: SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB (espandibile fino a 2 TB con microSD) Connettività : 2 x USB-C (con uscita video), slot SD

: 2 x USB-C (con uscita video), slot SD Wireless : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Audio : speaker stereo, jack audio da 3,5 mm

: speaker stereo, jack audio da 3,5 mm Batteria : 49,2 Wh con ricarica rapida

: 49,2 Wh con ricarica rapida TGP : 25 W

: 25 W Sistema operativo: Windows 11

Il form factor di Lenovo Legion Go è molto particolare. Esattamente come Nintendo Switch, ha un corpo centrale nel quale è integrato tutto l'hardware principale, e due controller staccabili sui lati. Sul corpo centrale troviamo uno schermo tra i più grandi mai visti su una console portatile di questo tipo: un bellissimo pannello Lenovo PureSight QHD+ (1.600p) in 16:10 da 8,8", con refresh rate fino a 144 Hz. Ha una luminosità fino a 500 nit e supporta il 97% del profilo DCI-P3, dunque anche la qualità d'immagine è ottima, almeno sulla carta. Si tratta di un vero e proprio display da gaming, con una dimensione e un refresh rate maggiori di quelli montati su ROG Ally, Steam Deck e Nintendo Switch. Sotto la scocca troviamo invece un processore AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen 4, 8 core e 16 thread), lo stesso montato sulla versione più potente di ROG Ally. Il meglio che si possa chiedere per una console portatile in questo momento, visto che la nuova serie Z1 di AMD è dedicata proprio a questo tipo di prodotti. Ottime anche le memorie. La RAM usa la tecnologia LPDDR5X con frequenze a ben 7.500 Mhz, con capacità fino a 16 GB. L'archiviazione è affidata a un SSD PCIe 4.0 con capacità fino a 1 TB. Grazie allo slot microSD, è possibile anche espandere la memoria interna fino a un totale di 2 TB. La batteria ha una capacità di 49,2 Wh, quindi la più elevata per le console portatili. Rispetto alla ROG Ally ha oltre 9 Wh in più, che potrebbero dunque tradursi in maggior autonomia. Sono supportati sia il Power Delivery con ricarica rapida che la modalità power bypass, con la quale potete usare la console alimentata a corrente senza passare dalla batteria, evitando il degrado delle celle. Tutto dipende da quanta potenza chiederete al processore Z1 Extreme, che può arrivare fino a 25 W di TGP. Per raffreddarlo, Lenovo ha studiato un ingegnoso sistema Coldfront, con una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi, che assicura anche un rumore inferiore ai 25 dB. Connettività interessante con due porte USB-C (sulla parte superiore e inferiore) con uscita video, supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Controller

Un capitolo a parte lo meritano i controller di Lenovo Legion Go, tra i più avanzati mai visti su una console portatile. Si chiamano Legion TrueStrike e hanno una particolarità evidente: sono molto diversi tra loro e si possono rimuovere! Su quello di sinistra sono integrati uno stick analogico, una croce direzionale e altri tre tasti personalizzabili sul fronte. Ci sono poi un pulsante e un grilletto sulla parte superiore, e altri due tasti sul retro. Su quello di destra troviamo un altro tasto personalizzabile, i pulsanti in stile Xbox, un altro stick analogico e un trackpad simile a quello dei notebook. In altro ancora un pulsante e un grilletto, sul retro due pulsanti e una rotellina di scorrimento, più altri due pulsanti sul lato. Entrambi i joystick sono dotati di hall effect anti-drift, per evitare problemi di precisione dell'input a lungo termine. Tra tutti e due i controller ci sono ben 10 pulsanti dorsali completamente personalizzabili. Staccando il controller destro e attivando l'apposito pulsantino sulla parte inferiore è possibile attivare la modalità FPS. A questo punto, potete inserire il controller nell'apposita basetta fornita in confezione e usarlo come uno sorta di mouse verticale. Questa funzione è particolarmente utile per avere un movimento e un puntamento più preciso nei giochi sparatutto, ma ovviamente richiede una base d'appoggio, come un tavolo o una scrivania.

Prezzo e Uscita

Lenovo Legion Go sarà disponibile sul mercato internazionale a partire da ottobre 2023, con un prezzo di listino di 799€ IVA inclusa. Il costo è dunque identico alla versione più potente di ROG Ally, che come detto monta un hardware simile ma per certi versi meno potente, soprattutto per quanto riguarda schermo, controller e batteria. Sarà interessante provare questa nuova console portatile, spremendo a fondo l'hardware integrato anche con titoli più pesanti. In attesa della nostra recensione completa, potete gustarvi la nostra video anteprima di Legion Go nella galleria a seguire.

Legion Go - Video Anteprima

Legion Go - Immagini