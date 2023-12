LEGO annuncia 2 nuovi set Ideas: che ci crediate o meno, arriverà un set LEGO Twilight

LEGO pubblica oggi i risultati della prima review 2023 di LEGO Ideas, la piattaforma dove gli utenti propongono progetti che vengono prima approvati dagli utenti e poi dalla stessa società danese. I fortunati vincitori delle review results vedranno le loro idee trasformate in veri set LEGO, che saranno poi commercializzati sullo store online (e non solo). La First 2023 Review LEGO Ideas includeva ben 71 set, e la commissione LEGO ne ha selezionati solo due. E sinceramente siamo estremamente sorpresi per entrambe le scelte fatte dal team responsabile. Vediamo quindi i due progetti che in un futuro (molto prossimo) vedremo arrivare sugli scaffali virtuali e fisici dei negozi. Gruppo LEGO Fan Italia

TWILIGHT: CULLEN HOUSE

No, non avete letto male: la casa dei Cullen, quella dei film di Twilight ispirata ai romanzi di Stephenie Meyer, diventerà un set LEGO ufficiale. Il progetto originale prevede di riprodurre la casa dei Cullen in tutte le sue angolazioni, riproducendo anche i tre piani che la compongono e parte della natura che la circonda. In tuttto l'abitazione è composta da 2.995 mattoncini, almeno secondo il progetto firmato da LobsterThermidor, e include 4 minifigure: Bella, Edward, Jacob e Carlisle Cullen. Ci sono anche i mattoncini per riprodurre la versione licantropo di Jacob. C'è da dire che anche i non fan di Twilight potrebbero in qualche modo trovare bello il set. La casa riprodotta esiste davvero: originariamente si chiamava Residence Hoke, e si trova a Portland, nell'Oregon. È stata realizzata dallo studio Skylab Architecture di Jeff Kovel. Togliendo le minifigure a tema Twilight, potremmo trovarci di fronte a un bel set Architecture! C'è però da vedere quale sarà il "trattamento LEGO" riservato al progetto originale. Altri dettagli sull'Idea di LobsterThermidor a questo link.

GIARDINO BOTANICO

L'altro vincitore è un progetto molto più classico: un giardino botanico! Nato dalla mente di Goannas89, The Botanical Garden riproduce con l'ausilio di 3.000 mattoncini circa un giardino botanico sullo stile delle serre in ghisa realizzate tra le metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Al suo interno la serra ospita varie piante, tra cui bambù, Stromanthe thalia, Caladium bicolor, Begonia Maculata, Codiaeum variegatum, Anthurium, Strelitzia e altre, collocandone alcune anche lungo il perimetro. Da notare all'interno la bellissima scala a chiocciola che permette di salire sul balconcino. Un modello stupendo, che si presta benissimo a essere esposto in solitaria o insieme ai set modulari cittadini, tant'è che c'è anche un marciapiede per dare senso di continuità con gli altri modelli di città. Guardate che meraviglia nella gallery!

Due scelte molto strane?

Perché siamo sorpresi dalle due scelte? La prima può avere il suo perché, ma l'epoca in cui Twilight era un "qualcosa" è oramai passata da tempo. Ci sarà sicuramente una folta fan base che potrebbe essere attirata dal set, ma visti i tanti altri progetti Ideas contemporanei presenti nel bacino di scelta (c'era anche un bellissimo Godzilla) e visti altri grandi classici con una fan base pure più vasta (vedi Stargate), ci pare comunque una scelta molto, molto peculiare. Idem il Giardino Botanico. Non fraintendeteci: il progetto è meraviglioso, forse uno dei più belli fra i 71 che avevano passato il primo step, ovvero l'approvazione degli utenti iscritti alla piattaforma. Viste però le sue linee più classiche e prive di licenza ci aspettavamo di vederlo di più in seno alla piattaforma BrickLink che a quella Ideas. Poco male: se LEGO lo ritiene meritevole di arrivare come set ufficiale tanto meglio!