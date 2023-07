LEGO in uscita da luglio 2023: tutti i set in arrivo fino al 2024

Se seguite con passione tutto ciò che ruoto attorno all'universo LEGO saprete bene quanto noi che di set nuovi ne escono in gran quantità ogni mese. Spesso il marchio danese annuncia il loro arrivo con un discreto anticipo, altre volte invece ci sono lanci a sorpresa che si concretizzano nell'arco di 2 o 3 settimane. In ogni caso, stare dietro a tutti i modelli in arrivo è davvero difficile. Ecco quindi il perché di questo articolo. Qui vi proponiamo tutte le novità LEGO in uscita nel 2023 e nel 2024, in ordine cronologico di uscita, aggiornate a luglio 2023. Solitamente si sanno le novità in arrivo entro i prossimi 3 mesi, non di più. Aggiorneremo comunque l'elenco con tutti gli annunci di casa LEGO. Gruppo LEGO Fan Italia

Luglio 2023

Anche luglio, da buon mese estivo, è carico di novità. Iniziamo da un set della linea Icons che farà la gioia di chi è cresciuto a pane e LEGO Pirati: è in arrivo la mitica Fortezza di Eldorado! Gli utenti VIP potranno acquistarla dal 4 luglio, per tutti gli altri sarà disponibile dal 7.

Gli amanti Disney non vorranno invece lasciarsi sfuggire la nuova edizione del mitico Castello Disney: dotato di ancora più pezzi e di una palette di colori tutta nuova, è una costruzione davvero affascinante. È disponibile dal 1° luglio, e occhio ai gift!

Sempre a tema Disney ma ben più compatto segnaliamo anche l'arrivo del set Disney Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson. Appartiene alla linea Ideas, visto che è stato realizzato in base a un progetto di un fan LEGO approvato dalla società. Gli utenti VIP possono acquistarlo già dal 1° luglio.

Agosto 2023

Iniziamo con i set Marvel. Tra quelli più grandi annoveriamo sicuramente La battaglia finale di Spider-Man #76261, un diorama che rappresenta la battaglia con i 3 Spider-Man cinematografici del film No Way Home. In arrivo il 1° agosto.

Insieme al set appena citato ce ne sono altri due: il diorama Endgame: La battaglia finale e Groot Avvelenato, che mischia il modello di Groot con il simbionte di Venom. Escono entrambi il 1° agosto. Ah, c'è anche Iron Man Hulkbuster vs. Thanos per i più piccoli!

Non solo: a fine giugno è stato svelato anche un set della linea Art che coinvolte niente meno che l'Uomo Ragno. Si tratta di un quadro tridimensionale che potrebbe fare molta gola ai fan del supereroe.

Dulcis in fundo, è in arrivo anche la replica di 47 centimetri di diametro dello Scudo di Captain America. Un set davvero particolare, da abbinare ad esempio al Martello di Thor o al Guanto di Thanos. È già prenotabile da ora, anche se la sua uscita è prevista per il 1° agosto.

Rimanendo in tema supereroi, ci sono anche i nuovi set dedicati a Batman, ovvero Batmobile: inseguimento di Batman vs. The Joker e Bat-aereo: Batman vs. The Joker. Si tratta di edizioni ben più compatte delle loro controparti da collezione che di conseguenza costano molto meno. Anche questi arrivano il 1° agosto sul LEGO Store, e sono già prenotabili! E per chi vuole spendere ancora meno c'è anche un set 4+ con una batmobile più piccola.

Per gli amanti del Giappone sono in arrivo due set davvero, davvero imperdibili. Il primo è Il Giardino Tranquillo, che mira appunto a replicare i tipici giardini giapponesi con corsi d'acqua (occhio, non sono i giardini Zen). Il secondo è indirizzato agli amanti degli Architecture: si tratta del Castello di Himeji.

Se amate i set Creator 3-in-1 c'è pane per i vostri denti. Sempre dal 1° agosto il LEGO Store accoglierà le Montagne Russe Spaziali e Strada principale, due set 9+ composti da un discreto numero di pezzi. C'è anche un outsider: il Pappagallo esotico rosa!

Ci sono anche novità relative al mondo Star Wars, tra cui anche alcune indirizzate a un pubblico più giovane. Sono 3 set quindi da giocare più che da collezionare: 3 mech speciali, Darth Vader, Stormtrooper e Boba Fett, in arrivo in catalogo il 1° agosto prossimo.

Oltre ai 3 mech sono in arrivo sempre dal 1° agosto anche altri 4 prodotti. Iniziamo da un set ben più grande, ovvero la Base ribelle su Yavin 4, seguito a ruota dal il più modesto Jedi Starfighter di Yoda. Carina la base per via delle minifigure incluse che vanno a replicare la cerimonia di premiazione di Luke, Han e Chewie dopo la distruzione della prima Morte Nera. C'è anche un Battle Pack, e per gli amanti del Mandaloriano è in arrivo anche lo Spider Tank della 3° stagione.

Anche i fan Technic avranno il loro bel da farsi: per il momento sono state svelate due nuove vetture, la Audi RS Q e-tron e la più economica Lamborghini Huracán Tecnica, ma è in arrivo anche altra roba molto golosa.

Sempre gli amanti delle vetture LEGO dovranno prendere in considerazione anche il set Icons Corvette 1961 svelato l'ultimissimo giorno di giugno. Gli utenti VIP potranno acquistarlo dal 1° agosto, gli altri dovranno attendere il 4.

Settembre 2023

Tra le novità più attese di settembre 2023 c'è sicuramente il nuovo LEGO Castello e parco di Hogwarts, una versione tutta nuova, più piccola ed economica del castello del Mondo Magico di Harry Potter. Si parla comunque di 2.660 pezzi, e viene riprodotto anche parte del lago.

Torna anche un grande classico in un'edizione ovviamente rivisitata e modernizzata: stiamo parlando dell'Aereo Passeggeri della linea LEGO City! Sarà disponibile dal 1° settembre.

A tema Disney e sempre per festeggiare il centenario del marchio, arriva il diorama Volo su Londra di Peter Pan e Wendy. Tra l'altro il set è già prenotabile, nonostante la data di uscita sia fissata al 1° settembre prossimo.

In arrivo tra il 2023 e il 2024