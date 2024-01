LEGO festeggia 25 anni di set Star Wars con un R2-D2 in scala 1:1 di quasi 28.000 mattoncini

Se c'è una cosa per cui LEGO è riconosciuta, oltre ai suoi iconici mattoncini, è la notevole quantità di partnership siglate con alcune tra le aziende più importanti al mondo (sapete già come comprare i LEGO sullo shop ufficiale?). Quest'anno ricorre il 25° anniversario della collaborazione tra Gruppo LEGO e Lucasfilm, presentata per la prima volta alla Fiera Internazionale del Giocattolo di New York nel 1999, che ha dato inizio alla linea LEGO Star Wars.

Durante tutto l'anno verranno proposte delle iniziative ad hoc per onorare i fan di LEGO Star Wars in tutta la galassia, cominciando da oggi in concomitanza della Fiera del Giocattolo di Norimberga. Infatti, presso lo stand LEGO, sarà possibile trovare una ricostruzione 1:1 di R2-D2 composta da ben 27.797 mattoncini, la quale successivamente viaggerà per l'Europa e gli Stati Uniti nel corso del 2024. Per l'occasione verrà proposto anche un nuovissimo logo LEGO Star Wars realizzato in onore del 25° anniversario.