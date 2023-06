LEGO 2K Goooal! potrebbe essere vicino al lancio

A quanto pare, il titolo sarebbe proprio dietro l'angolo perché un LEGO 2K Goooal! è appena apparso in un elenco della Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud, l'ente che si occupa della valutazione dei nuovi giochi immessi sul mercato.

Il gioco della lista è molto probabilmente lo stesso che stiamo aspettando, frutto della collaborazione tra Take-Two Interactive (proprietaria di 2K Games) e sviluppato da Sumo Digital.

L'attesa è alle stelle, non solo perché la notizia conferma l'esistenza stessa del gioco, ma anche perché in genere la comparsa di titoli in questi elenchi anticipa non di molto il loro lancio sul mercato (il che un po' sorprende, visto che in teoria si era parlato di un lancio in concomitanza con i prossimi mondiali di calcio).

Ricordiamo che il titolo è apparso in un'anticipazione di VGC lo scorso febbraio insieme a quello che poi è stato lanciato come LEGO 2K Drive, un gioco di guida open world che non sta riscuotendo un grande successo commerciale.

E dietro l'angolo potrebbero esserci altre novità, in quanto 2K starebbe lavorando a un terzo gioco LEGO basato su un importante franchise sportivo. Purtroppo non si hanno altri dettagli dei progetti, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, quindi continuate a seguirci!