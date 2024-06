LEGO ispira l'Agenzia Spaziale Europea per costruire rifugi agli astronauti

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha infatti comunicato un nuovo progetto di esplorazione spaziale che è in qualche modo collegato al mondo LEGO. Il team di ricerca per l'ESA infatti si ispirerà al concetto realizzativo alla base dei LEGO per la progettazione di piattaforme di lancio e rifugi per gli astronauti.

Spesso parliamo delle tante novità che periodicamente presenta LEGO per appassionare sempre più persone. Stavolta ne parliamo non per un nuovo set, ma per una curiosa notizia dall' Agenzia Spaziale Europea .

Il tutto rientra nel progetto Artemis, che ha come protagonista la nuova esplorazione lunare. Per verificare se i materiali spaziali possano essere utilizzati per realizzare strutture, il team ESA ha stampato in 3D mattoncini simili ai LEGO con polvere di meteorite. Il tutto con l'obiettivo di verificare se potevano ancora essere utilizzati come elementi costitutivi in piccola scala.

La sperimentazione in laboratorio è stata necessaria a capire se effettivamente i materiali spaziali possono essere ritenuti sicuri per la costruzione di strutture sulla Luna, visto che non sarà possibile portarsi da casa materiale per la costruzione.

E per l'occasione, è stata usata la polvere di un meteorite di 4,5 milioni di anni.

Grande soddisfazione è stata espressa da Daniel Meehan, Creative Lead di The LEGO Group, il quale ha commentato con piacere le attività sperimentali condotte dall'ESA. Sottolineando anche come il progetto mostrato dall'ESA è la prova che l'impatto nel mondo dei mattoncini LEGO può essere imprevedibilmente esteso.

Alcuni dei mattoncini realizzati con polvere di meteorite dall'ESA verranno esposti in selezionati LEGO Store, per essere ammirati dagli appassionati. Purtroppo, non sono previsti store presenti in Italia. Quelli più vicini sono a Parigi e Barcellona.