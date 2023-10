LEGO Animal Crossing è realtà!

La popolarissima azienda dei mattoncini, dopo la consolidata collaborazione con il franchise Super Mario, ''pesca'' di nuovo in casa Nintendo e annuncia l'arrivo di un set LEGO Animal Crossing!

Per chi lo non conoscesse, Animal Crossing è una serie di videogiochi simulatori di vita tra i più famosi dell'azienda nipponica, dove il giocatore ogni volta assume il ruolo di un umano che si trasferisce in un villaggio rurale abitato da animali antropomorfi. Il giocatore non ha un obiettivo definito e viene incoraggiato a passare il tempo nel villaggio dedicandosi a diverse attività come il collezionismo di svariati elementi. Quindi per via delle loro peculiarità, i giochi si prestano benissimo alla realizzazione di set LEGO avendo modo quindi di attingere da una vasta scelta di personaggi ed edifici.