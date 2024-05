LEGO Art Gioconda ufficiale: i mattoncini omaggiano la Monna Lisa di Leonardo con un numero di pezzi perfetto

In questi giorni LEGO sta annunciando una vera valanga di novità: il nuovo Gatto Tuxedo, i 48 LEGO Ideas candidati per diventare set veri, i nuovi modelli Harry Potter, quelli Technic e tanto altro. Non contenta, oggi svela un'altra novità che tocca da vicino noi italiani. Si tratta del nuovo set LEGO Art Gioconda #31213, in arrivo prossimamente anche in Italia. Ecco tutti i dettagli a suo riguardo! Gruppo LEGO Fan Italia

La mitica Monna Lisa

La Gioconda, conosciuta anche come Monna Lisa, è probabilmente l'opera più famosa e iconica di Leonardo da Vinci. Come tutto il mondo sa, il quadro è conservato nel Museo del Louvre di Parigi. Se volete avere la vostra versione in casa però, LEGO vi offrirà presto questa possibilità.

LEGO Art Gioconda #31213 riproduce il celebre dipinto usando esclusivamente mattoncini LEGO. Se avete bene in mente l'aspetto della Gioconda, potreste aver notato che la riproduzione LEGO è decisamente più "blu" . Non è un caso: è stato fatto per riflettere i colori utilizzati in origine da Leonardo oltre 500 anni fa, colori che negli ultimi 500 anni sono cambiati invecchiando con il tempo. Non potevano mancare gli elementi più particolari dell'opera: gli occhi della Gioconda. LEGO per l'occasione ha stampato dei pezzi ad-hoc, e l'effetto è molto simile a quello del quadro originale. Alternativamente si può anche optare per rimuoverli per conferire al quadro un aspetto "più astratto", o almeno questo è quello che sostiene LEGO. Il dipinto in mattoncini è+ circondato da una cornice, sempre a base LEGO, color oro, che alternativamente può essere usata anche per esporre altri set LEGO Art. LEGO Gioconda fa infatti parte della linea Art, che raccoglie altri quadri quali Hokusai - La Grande Onda e la nuova Via Lattea. Ci sarebbe anche Vincent van Gogh - Notte stellata, ma quello fa parte della linea Ideas.

Veniamo a pezzi e dimensioni. Il set è composto da 1.503 mattoncini, abbastanza quindi per impegnarvi per un po' di tempo. Nel libretto di istruzioni trovate anche un codice QR che rimanda a una soundtrack di contenuti dedicati al dipinto e ai suoi segreti. Fantastico il fatto che il numero di pezzi sia di fatto un riferimento all'anno in cui l'opera è stata terminata, almeno secondo le stime attuali. Una volta assemblato, LEGO Gioconda misura 43 centimetri di altezza, 30 di larghezza e 4 di profondità.

Uscita e prezzo

LEGO Art Gioconda #31213 è prenotabile sul LEGO Store italiano a partire già da adesso, basta seguire questo link. Il lancio vero e proprio è previsto il 1° ottobre 2024. Il prezzo è fissato a 99,99€. Gli utenti LEGO Insiders si portano a casa anche 750 punti Insiders. Vi lasciamo con il box per l'acquisto e con altre foto del set.