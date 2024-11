LEGO lancia il set LOVE ispirato alla scultura pop art di Robert Indiana, con doppio manuale per costruirlo in coppia!

Dalla scultura al modellino

LOVE di Robert Indiana era inizialmente concepita come un'immagine, anzi, a dirla tutta come una cartolina che lo stesso Indiana inviò ad amici e conoscenti legati al mondo dell'arte.

Successivamente divenne una delle cartoline di maggior successo commercializzate dal MOMA di New York, nonché una serigrafia esposta nella mostra permanente dello stesso museo. Solo qualche anno dopo divenne una scultura.

La prima fu esposta all'Indianapolis Museum of Art, e poi da lì fece la sua comparsa in tante altre città d'America e di altre nazioni del mondo. In Europa la più vicina a noi si trova in Svizzera.