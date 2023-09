LEGO è già in clima natalizio e svela Baita Alpina, il nuovo set della collezione Villaggio Invernale

Mancano 97 giorni a Natale! Sì, sono più di tre mesi, ma LEGO gioca sempre d'anticipo , svelando con netto anticipo sia i Calendari dell'Avvento che altri set di stampo natalizio. E tra questi c'è anche il nuovo LEGO Baita alpina #10325 della linea Icons per adulti, svelato ufficialmente il 19 settembre e disponibile a brevissimo per tutti sul LEGO Store online .

Baita alpina permette di costruire una tipica baita di montagna a 3 piani, dotata di tanti particolari sia all'interno che all'esterno.

Nel cortile troviamo la classica cabina-WC, l'area di pattinaggio all'aperto e la motoslitta che rimorchia un albero di Natale. All'interno siamo invece accolti da una reception arredata con bancone del check-in, caminetto illuminato e macchina per il caffè, una camera per gli ospiti al secondo piano con caminetto illuminato e 2 letti, e una camera da letto soppalcata al terzo piano. Premendo sul comignolo si attivano i mattoncini luminosi (alimentati a pile a bottone) che vanno a illuminare i caminetti nella reception e nella camera degli ospiti. Il tutto è ovviamente arricchito da varie minifigure, 5 in tutto, più uccelli, gatti e scoiattoli.