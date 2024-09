LEGO Batman: Batmobile Classic TV Series. Il set imperdibile per chi pensa che Batman debba avere la calzamaglia, non l'armatura

L'iconica ed elegantissima vettura della serie classica di Batman degli anni '60 interpretata da Adam West è ufficiale: scopriamo tutti i dettagli, quando arriverà e quanto costerà, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona LEGO Builder .

Ricordate la sigla incalzante, le onomatopee, la morale spicciola e soprattutto la calzamaglia di Batman? Allora preparate la carta di credito, perché non potete perdervi il set LEGO Batman: Batmobile Classic TV Series #76328 .

Set LEGO Batman: Batmobile Classic TV Series #76328

Altro che Tumbler: la vera Batmobile è questa, quella della serie degli anni '60 di Batman. Elegantissima, lunghissima e con le cupole in vetro: qualunque appassionato dei supereroi DC l'avrà impressa nella mente come un vero e proprio oggetto dei desideri.

Ancora un po' di pazienza e potrà decorare il vostro soggiorno, perché LEGO Batman: Batmobile Classic TV Series #76328 è il nuovo set ufficiale della serie Batman del gigante dei mattoncini.

Destinato ai costruttori con più di 18 anni, questo kit è composto da ben 1822 pezzi e si ispira proprio all'iconica Batmobile dello show televisivo del 1966.

Il veicolo è dotato di parabrezza stampato, ruote girevoli, decorazioni autentiche e baule apribile contenente il Bat-computer (lo ricordate? Roba da fantascienza).

C'è pure una minifigure di Batman in stile 1966, con il suo caratteristico mantello e cappuccio, e il suo Batarang si trova su una piattaforma. La minifigure purtroppo non può essere posizionata nell'auto, e immaginiamo che non possa neanche ballare il Batusi.

Una volta completata, la Batmobile misura 14 cm di altezza, 50 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.