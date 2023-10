LEGO annuncia il suo Black Friday, che sarà preceduto da un fine settimana di promo esclusive per i soci

Se già avete le antenne dritte, in realtà potete rilassarvi. Il Black Friday di quest'anno si terrà il prossimo 24 novembre , mentre il Cyber Monday sarà il 27 novembre . E sono proprio queste le date scelte da LEGO per lanciare le sue offerte più ghiotte.

Siamo ormai nel pieno dell'autunno e per gli appassionati di tecnologia questa stagione significa anche il batticuore per le varie campagne di offerte. Siamo infatti nella stagione del Black Friday e del successivo Cyber Monday .

LEGO ha infatti annunciato che quest'anno il suo Black Friday sarà molto ricco, così come un'altra carrellata di offerte arriverà per il successivo Cyber Monday. Attraverso i link qui in basso potete accedere alle pagine dedicate alle due iniziative promozionali:

Alle pagine che trovate nei link ovviamente ancora non vi sono i set in offerta, che verranno svelati molto probabilmente direttamente nella giornata del 24 novembre.

Potete però iscrivervi alla newsletter ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le promozioni in arrivo e non perdervi il Black Friday sin dal suo inizio.

Ma non finisce qui. Per coloro che non vogliono aspettare il Black Friday LEGO, il popolare store dei mattoncini ha annunciato il Weekend Insiders. Si tratta di una campagna promozionale che proporrà set LEGO scontati esclusivamente per coloro che sono soci LEGO Insiders. L'iniziativa si terrà i prossimo 18 e 19 novembre.

Il link qui in basso vi fornisce l'accesso alla pagina dello store LEGO dedicata all'iniziativa Weekend Insiders, dove troverete anche il link per diventare soci.