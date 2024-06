LEGO presenta i nuovi Fiori in vaso, e costano poco! Ecco Albicocco giapponese e Crisantemo (arancione)

I nuovi set Botanical di LEGO si preparano a sbarcare in Italia: compatti, con vasi eleganti e prezzi ridotti rispetto al passato. Ecco LEGO Crisantemo e Albicocco giapponese!

La linea Botanical di LEGO si arricchisce di due nuovi fiori da esposizione. Era da un po' che non arriva qualche novità di rilievo in una delle linee di maggior successo degli ultimi anni. Fra gli ultimi arrivi si annoveravano il Bouquet di rose, forse uno dei più realistici insieme all'Orchidea, e Piantine, un set composto da ben 9 piantine da tutto il mondo. Tra qualche settimana arrivano nuovi fiori per le vostre collezioni, e il bello è che costano anche meno dei precedenti modelli! Gruppo LEGO Fan Italia

LEGO Albicocco giapponese Botanical Collection

Il primo dei due set si chiama LEGO Albicocco giapponese Botanical Collection #10369. Rappresenta 5 fiori di pruno, con vari rami con altri boccioli. Un po' come LEGO Orchidea, anche questo vanterà un minimo di personalizzazione sulla posizione dei rami e dei fiori. Molto, molto particolare il vaso celeste con fascia oro dotato di piedistallo che simula il legno dai tratti orientali. Come accennato, si tratta di un set compatto. LEGO Albicocco giapponese è infatti composto da appena 327 mattoncini, e con la giusta disposizione dei rami dovrebbe essere alto 34 centimetri; la larghezza ammonta invece a 17 centimetri, e la profondità a 9 cm. Il prezzo è altrettanto compatto: 29,99€. Il suo arrivo in Italia è previsto per il 1 agosto 2024, ma potete già preordinare il vostro esemplare cliccando sul box sottostante!

LEGO Crisantemo Botanical Collection

Il secondo si chiama LEGO Crisantemo Botanical Collection #10368 e, come è facile intuire dal nome, rappresenta i fiori del crisantemo. La composizione prevede due fiori sbocciati, uno più grande e uno più piccolo, e due boccioli, oltre a un paio di foglie che, a ben vedere, sono le foglie delle palme LEGO che risalgono ai tempi dei set sui pirati. Il vaso riprende la stessa fascia dorata visto nel set dedicato ai fiori di pruno, e le forme sono sempre molto particolari, anche grazie al piedistallo in stile legno. Le dimensioni anche sono in linea con il precedente set. Per assemblarlo vi bastano 278 mattoncini. Una volta assemblato il fiore è alto 26 centimetri, largo 10 e profondo 9. Il suo arrivo è previsto sempre per il 1° agosto 2024, e il prezzo è sempre pari a 29,99€. Anche questo è già prenotabile premendo sul box sottostante.

