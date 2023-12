LEGO presenta Bouquet di rose, un nuovo mazzo di fiori talmente realistico che non sembra neanche LEGO

La linea Botanical di LEGO sta per arricchirsi di un nuovo esponente. Giusto oggi tornavamo a parlare del set LEGO Piantine, arrivato su Amazon e sul LEGO Store il 1° dicembre giusto in tempo per i regali di Natale. E sempre oggi la società danese ha svelato un nuovo mazzo di fiori ancora più realistico di quelli del passato.

La novità in questione si chiama LEGO Bouquet di rose #10328, e come è facile intuire permette di assemblare un mazzo di rose rosse. È LEGO stessa a suggerire che si tratterà del regalo perfetto per San Valentino.

Il nuovo bouquet è costituito da una dozzina di rose rosse. Fra queste ce ne sono 4 in piena fioritura, 4 in fiore e 4 in bocciolo. Ognuno è dotato del suo lungo stelo verde per esporli in vaso. Ci sono anche 4 rametti di gipsofila con i suoi fiori bianchi per arricchire il bouquet e renderlo ancora più realistico.

Così come LEGO Piantine, anche Bouquet di rose #10328 è pensato per essere assemblato da più persone contemporaneamente. Ci sono infatti 6 buste di mattoncini e istruzioni separate per assemblare le 3 diverse fasi della fioritura. Di conseguenza potete montarlo da soli o in compagnia di un'altra o altre due persone.