I set LEGO Disney si acquistano in bundle! Sconti speciali con queste due combinazioni, e occhio ai regali

L'agosto LEGO è all'insegna dei bundle ! Giusto qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l'offerta riguardante due bundle , uno Star Wars e l'altro Marvel, già attiva sul LEGO Store online . Oggi vediamo altri due pacchetti promo, dedicati stavolta a bambini e bambine amanti dei cartoni di casa Disney. E anche stavolta ci sono regali attivi per chi supera determinate soglie di acquisto! Vediamo come sono composti i bundle e guardiamo poi i regali attivi sul LEGO Store.

Bundle Principesse

Iniziamo con il bundle Disney Principesse, che include due set incentrati sulle Principesse Disney. Il primo dei due è Il Castello di Aurora #43211, un set consigliato dai 4 anni in su. I 340 circa mattoncini inclus permettono di costruire un diorama del Castello di Aurora, comprensivo di un'altalena, di scale e di uno scivolo e del trono di Malefica. Nel centro del castello c'è anche una pista da ballo girevole per far danzare Aurora e Filippo!

Tre i personaggi inclusi: la principessa Aurora, Malefica e il Principe Filippo.

Come accennato è pensato per i piccoli dai 4 anni in su, ed è perfetto per chi si avvicina la prima volta al mondo LEGO. Include infatti elementi denominati Starter Brick che aiutano i bambini a prendere confidenza con l'ecosistema LEGO.

L'altro set si chiama Il viaggio incantato della principessa #43216, ed è ancora più ricco di personaggi! Con i 320 pezzi inclusi assemblerete una mongolfiera, il tappeto magico e una carrozza incantata. Per giocare poi con quanto assemblato avrete 3 principesse, Cenerentola, Jasmine e Rapunzel, un cavallo e un elefantino.

Il primo set verrebbe a costarvi 44,99€, mentre il secondo 64,99€, per un totale di 110€. Grazie al bundle promo disponibile sul LEGO Store potete acquistarli entrambi con il 20% di sconto, per un totale di 87,98€! È sufficiente aggiungere al carrello questo bundle per usufruire della promozione. Lo trovate anche nel box sottostante.