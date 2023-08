LEGO sconta due bundle Star Wars e Marvel davvero golosi, e occhi agli omaggi con gli acquisti!

È agosto, ma LEGO non va certo in vacanza! Abbiamo già visto le novità del mese nell'articolo dedicato alle uscite, ma ci sono novità anche per quanto riguarda le offerte sul LEGO Store online. Per la prima volta infatti, il negozio virtuale dedicato ai mattoncini danesi propone degli interessanti bundle a tema con sconti piuttosto golosi. Non solo: ci sono anche dei regali per acquisti superiori a determinate soglie! Vediamo come prima cosa questi due bundle e poi dedichiamoci anche ai regali.

Bundle Eroi Marvel

Iniziamo con il bundle dedicato ai set LEGO Marvel. Il pacchetto include due set che ripercorrono parte della storia degli Avengers. Il primo è Il Quinjet degli Avengers #76248, un ottimo set da esposizione che riproduce il quinjet usato dai primi vendicatori per fermare l'attacco di Loki in Germania. Proprio per riprodurre al meglio la scena, il modello (dotato di espositore) include le minifigure di Captain America, Vedova Nera, Iron Man, Thor e Loki. In realtà può anche servire per replicare una delle scene del combattimento finale del primo film degli Avengers. Sta a voi decidere! L'altro set è Hulkbuster: La battaglia di Wakanda #76247, che riproduce la mitica armatura potenziata pensata per fermare Hulk pilotata però dallo stesso Bruce Banner. Il primo set verrebbe a costarvi 99,99€, mentre il secondo costa 49,99€. Grazie al bundle offerte speciale di LEGO potete acquistarli entrambi con uno sconto del 20% sul totale, passando da 150€ a 119,98€. È sufficiente aggiungere al carrello questo bundle per usufruire della promozione. Lo trovate anche nel box sottostante.

Bundle Lato Oscuro

Se diciamo Lato Oscuro è ovvio che stiamo parlando di Star Wars! Il Bundle Lato Oscuro è incentrato ovviamente sull'Impero e su Darth Vader. Vediamo di quali set è composto. Il primo è una delle recenti aggiunte al catalogo LEGO Star Wars, ovvero il mitico Tie Bomber #75347. Oltre a riprodurre il bombardiere imperiale, include anche una minifigure di Darth Vader, un'ufficiale imperiale e un pilota imperiale. Un gran bel modello, sia per chi lo vuole esporre a fianco di altri di Star Wars, sia per i più piccoli che ci vogliono giocare. Il secondo invece è un modello puramente da esposizione che farà la gioia dei collezionisti: il Casco di Darth Vader #75304. Fa parte di una sempre più ampia collezione di caschi di Star Wars. Ognuno di questi set è caratterizzato da dimensioni modeste e da un espositore che permette di riporlo su mensole, librerie e ripiani di vario genere. Solitamente il Tie Bomber verrebbe a costarvi 64,99€ mentre il casco di Darth Vader verrebbe 79,99€. Insieme costerebbero quindi 145€. Grazie al bundle promo sul LEGO Store potete portarvelo a casa a 115,98€, con il 20% di sconto quindi! Lo trovate qui o nel box sottostante.

Ci sono anche i gift!

Non finisce qui! Oltre a poter approfittare dei bundle, potete portarvi a casa anche dei regali! Per cominciare, con acquisti superiori agli 80€ vi portate a casa il set Divertente creatività 12 in 1 del valore di 19,99€. Si tratta di una confezione comprensiva di 279 mattoncini che vi permette di assemblare fino a 12 diversi modelli, sempre che non vogliate dare spazio alla vostra creatività!

C'è anche un secondo regalo, ma avete tempo fino al 6 agosto prossimo (o fino a esaurimento scorte). Con spese superiori ai 40€, quindi ci rientrano entrambi i bundle, potete decidere se portarvi a casa il set McLaren Elva (MCE1) o lo splendido Fiore e farfalla Friends (GFB2). Solo uno dei due però! In fase di acquisto dovrete inserire i codici coupon MCE1 per la McLaren o GFB2 per il Fiore e farfalla Friends. Sta a voi appunto decidere quale.