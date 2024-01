LEGO Cabina telefonica rossa di Londra presentata ufficialmente: il nuovo set Ideas è super realistico!

Il progetto originale nasce da un'idea di John Cramp, di Leicester in Inghilterra, che lo ha sottoposto alla piattaforma Ideas per vederlo prima approvato dai suoi utenti e, successivamente, selezionato e approvato da LEGO stessa per la produzione di massa.

Inutile girarci troppo intorno: il modello in questione mira, riuscendoci in pieno, a riprodurre una cabina londinese in scala perfetta. Si tratta di uno dei set più realistici tra quelli disponibili, e per calare la cabina telefonica K2 ancora di più nel suo contesto la troviamo collocata su un pezzo di marciapiede londinese con piante di fiori, tipico lampione londinese e recinzione con cartello stradale.

L'interno della cabina può essere personalizzato: potete decidere di dotarla del combinatore a disco o del telefono in stile anni '90. Ognuna delle alternative ha anche il suo set di decorazioni adesive.