Se amate i LEGO e il Giappone è in arrivo il set per voi: Castello di Himeji Architecture

Era da un po' che LEGO non lanciava qualche set Architecture di un certo rilievo, da maggio 2022 per la precisione, quando fu svelato quello dedicato alla Piramide di Giza . A distanza di più di un anno LEGO presenta un Architecture che farà la gioia degli amanti del Giappone : il set LEGO Castello di Himeji #21060 !

Il Giappone è una terra ricca di storia, e quella del Castello di Himeji risale niente meno che al 1300. Fra i 3 castelli giapponesi più celebri è quello più grande e più visitato dai turisti, oltre a essere stato inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, ed è forse per questo che è stato scelto da LEGO come nuovo rappresentate della linea Architecture.

Conosciuto anche con il nome di Airone Bianco, per via del suo aspetto esteriore prevalentemente bianco, il Casello di Himeji è stato riprodotto da LEGO in tutto il suo splendore, con tutti i dettagli che caratterizzano la vera struttura.

Ritroviamo quindi le torrette, i vari camminamenti, le mura asimmetriche del castello, ed è anche possibile sollevare la parte superiore del castello per osservare una rappresentazione semplificata dei suoi interni.

Il castello è circondato da un enorme parco, e il modello Architecture si focalizza solo sul livello superiore, includendo 4 alberi di ciliegio, due con fogliamo e due con fiori rosa, e varie sezioni dei giardini.