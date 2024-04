LEGO pensa ai fan di Cattivissimo Me: in uscita due nuovi set dedicati!

Siete appassionati della saga cinematografica Cattivissimo Me? E per caso siete in attesa del quarto capitolo che dalla prossima estate uscirà al cinema? Ebbene, in attesa dell'ultimo film, potrete intrattenervi con i nuovi set LEGO Cattivissimo Me 4. Gruppo LEGO, Illumination e Universal Products & Experiences, infatti, hanno confermato la collaborazione per l'uscita di quattro prodotti.

Tra questi, i due set svelati in anteprima: il primo è LEGO Cattivissimo Me 4 Minions e la villa della famiglia di Gru che spicca per l'architettura iconica e gli oggetti amati dai fan del film, come il divano rosso, il caminetto e la camera da letto in stile razzo, oltre a una casa sull'albero dai colori vivaci; il secondo set è la Gru in mattoncini con Minions danzanti, con il cattivo e la sua pistola, accompagnato da Mel e Kevin che suonano l'ukulele. Per gli altri prodotti, invece, occorrerà attendere ancora un po'.

Gruppo LEGO Fan Italia