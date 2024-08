LEGO realizzerà sempre più giochi da tavolo in collaborazione con Asmodee

Lo scorso gennaio vi avevamo già parlato dell'arrivo di Monkey Palace : il primo gioco da tavolo nato dalla collaborazione tra LEGO e la casa editrice Asmodee (ecco il nostro approfondimento su i migliori giochi da tavolo da comprare ). Adesso sappiamo per certo che quello era solo l'inizio, visto che le due aziende hanno appena annunciato una partnership pluriennale per ''creare e distribuire nuove esperienze di gioco''.

Nuovo studio e nuovo gioco in lavorazione

La ''mente'' dietro tutti i progetti futuri sarà Dotted Games: un nuovo studio dedicato che curerà e svilupperà tutti i giochi nell'ambito della partnership tra LEGO Group e Asmodee. Il team, con sede in Danimarca, è formato da vari esperti nel settore dei giochi da tavolo che possono vantare una notevole collezione di premi.

Il primo titolo dello studio è già in lavorazione con il nome ''Brick Like This!''. Si tratta di un party game per famiglie che mette al centro il lavoro di squadra, comunicazione e costruzione con i mattoncini LEGO.

Il gioco è per 2-8 giocatori dai 7 anni in su, con regole piuttosto semplici per permettere a tutti di partecipare. Attualmente non ci sono ancora informazioni sul possibile periodo di pubblicazione, a differenza di Monkey Palace che sarà disponibile per l'acquisto a livello mondiale dopo il suo debutto a Essen Spiel il 3 ottobre 2024.

Jaume Fabregat, Board Games Lead, LEGO Publishing, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Asmodee: è stato un viaggio davvero stimolante. Combinando la vasta esperienza di Asmodee nel settore dei giochi da tavolo con il potenziale illimitato del sistema LEGO, stiamo dando vita a possibilità esponenziali di innovazione nel mondo del gioco. Questa partnership apre la strada a future collaborazioni che ridefiniranno l'esperienza LEGO nel panorama dei giochi da tavolo, offrendo ai fan occasioni di gioco uniche e distintive".

Thomas Koegler, Asmodee Deputy COO, commenta così: