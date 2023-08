LEGO Concorde ufficiale: l'aereo supersonico più bello del mondo diventa un set lungo oltre 1 metro

Sulla confezione svetta anche il logo Airbus (British Aerospace entrò in Airbus nel 1979), e non è la prima volta che LEGO collabora con il marchio. Giusto l'anno scorso uscì LEGO Elicottero di salvataggio Airbus H175 , ma stiamo divagando.

Difficile non conoscere il mitico Aérospatiale-BAC Concorde , conosciuto semplicemente con il nome Concorde, l'aereo da trasporto supersonico nato dalla collaborazione tra British Aerospace e Aérospatiale . Non fu il primo velivolo commerciale a raggiungere Mach 2 (quasi 2.500 km/h), visto che questo primato spetta al Tupolev Tu-144 , ma il Concorde è il più conosciuto dei due, ed è anche quello che è rimasto in servizio più a lungo, fino al 25 luglio del 2000 per la precisione.

Riprodurlo con i mattoncini non è stato banale, soprattutto per via del particolare meccanismo che contraddistingue anche il vero Concorde.

Per via della posizione che doveva assumere l'aereo in fase di decollo e atterraggio, l'aereo supersonico anglo francese aveva l'incredibile capacità di modificare la posizione del cono del muso. Durante queste fasi il muso si abbassava, in modo da consentire ai piloti sufficiente visibilità per le manovre.