LEGO Dark Falcon ufficiale con Darth Vader Jedi bianco e Darth Jar Jar: è proprio vero, il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco

C-3PO cacciatore di taglie, Darth Rey con la doppia spada, un Darth Vader tutto bianco (e Jedi): no, non siamo impazziti, è il nuovo Dark Falcon LEGO!

Il Millennium Falcon è senza dubbio una delle astronavi più iconiche dell'universo di Star Wars. E anche nel mondo LEGO nel corso degli anni è stata forse quella più rappresentata, con modelli più piccoli fino a quelli da record. Nelle prossime settimane arriva sul LEGO Store una delle edizioni più particolari e folli di sempre: LEGO Dark Falcon! Non si tratta in realtà di un'idea del tutto inedita, visto che il Dark Falcon è apparso nello speciale Disney+ LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, ma è comunque la prima volta che ne vediamo uno fatto di mattoncini LEGO. Gruppo LEGO Fan Italia

La versione oscura del Millennium Falcon

Di base, il Dark Falcon altro non è che una versione oscura in stile Sith del Millennium Falcon. Il modello che più gli si avvicina in tal senso è il Millennium Falcon #75257 tratto da Star Wars: L'ascesa di Skywalker, anche se l'attuale Dark Falcon conta più pezzi e minifigure decisamente più esclusive, mantenendosi praticamente sulla stessa fascia di prezzo. Di base l'astronave può contare sulla classica cabina di pilotaggio removibile, su cannoni rotanti, postazione di artiglieria per due minifigure, parabola radar e tanti accessi per vedere gli interni e interagire con essi. Tutto ovviamente tende al nero, al rosso e al grigio, giusto per rimarcare la matrice Sith del velivolo. Vere protagoniste sono le minifigure. Spicca sicuramente Jedi Vader, la versione Jedi di Darth Vader caratterizzato da armatura bianca e spada blu, da vero Jedi. Al suo fianco c'è anche Luke in versione da spiaggia, con occhiali e latte blu che tanto fece discutere ne Gli Ultimi Jedi. Gli altri sono Sith: c'è il mitico Darth Jar Jar, la versione Sith del "celebre" gungan che vanta anche trono dedicato dentro il Dark Falcon, seguito a ruota da Darth Rey, la versione oscura della protagonista dell'ultima trilogia che si intravede anche nei film. È dotata anche della doppia spada laser! C'è anche Darth Dev, un personaggio apparso sempre nello speciale Disney+ di cui parlavamo in apertura. A chiudere il tutto c'è la versione cacciatore di taglie di C-3PO!

Per assemblare il Dark Falcon sono necessari 1.579 pezzi. Una volta montato, il modello è lungo 43 centimetri, largo 32 e alto 12. Non sarà come il Millennium Falcon da 7.541 pezzi, ma anche questo occupa un discreto spazio!

Uscita e prezzo

LEGO Star Wars Dark Falcon #75389 arriva ufficialmente in Italia il 1 agosto 2024, ma potete già prenotarlo sul LEGO Store ufficiale seguendo questo link! Il prezzo ammonta a 179,99€, 10€ in più rispetto alla versione classica del Millennium Falcon (che è composta da meno pezzi). Gli utenti LEGO Insiders si portano a casa anche 1.350 punti Insiders. Occhio: se lo prenotate entro il 30 giugno vi portate a casa anche il set esclusivo LEGO Jules Verne!

