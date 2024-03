LEGO festeggia 85 anni di Batman con un set spettacolare da 4.200 pezzi: Gotham City Skyline ispirato alla serie animata!

Per gli 85 anni dell'eroe, LEGO ha lavorato in collaborazione con Warner Bros. e DC Comics per omaggiare non solo Batman, ma anche la celebre The Animated Series tanto amata dai fan. Questo omaggio si è concretizzato nel set LEGO DC Comics Batman: Serie animata Gotham City #76271 , in arrivo a brevissimo sul LEGO Store ufficiale !

Batman celebra 85 anni , ma è tutt'altro che prossimo alla pensione. L'eroe DC Comics è ancora vivo e vegeto, e ogni sua apparizione nel mondo cinematografico, videoludico o televisivo è accolto da milioni di fan con gioia. LEGO già in passato aveva omaggiato l'Uomo Pipistrello con set spettacolari, come la Batcaverna in stile Shadow Box o le recenti versioni più economico della Batmobile e del Batwing .

Lo skyline di Gotham

Oltre a 4 minifigure celebrative (Batman, Joker, Harley Quinn e Catwoman) e ad alcuni elementi removibili, come la batmobile e il batwing, il set include diversi edifici storici che fanno la loro comparsa nella serie. Tra questi figurano ovviamente la Batcaverna, l'Arkham Asylum, il covo di Joker, il museo, la stazione di polizia e tanti altri. Alcuni di questi, ben 15 , sono in realtà dei pannelli removibili che, una volta rimossi, mostrano gli interi di questi edifici.

Il risultato finale è una sorta di quadro 3D composto da ben 4.210 pezzi da mostrare con una certa fierezza nella propria abitazione, preferibilmente in bella vista (compagno o compagna permettendo). Il tutto viene a misurare 76 centimetri di larghezza per 41 di altezza e 6 di profondità. Tenete di conto che per assemblare e terminare il tutto serviranno anche due set di adesivi (ovviamente inclusi in confezione). Le istruzioni sono divise in due manuali, in modo che due persone possano lavorare contemporaneamente al set.

Se quindi cercate una scusa per convincere i vostri compagni di vita ad acquistarlo, ne avete appena trovata una. Come dite? Non amano i LEGO? Sciocchezze, tutti amano i LEGO.