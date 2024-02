LEGO Deadpool & Wolverine è la cosa più bella che vedrete oggi

Torniamo a parlare di LEGO e stavolta non per un nuovo set dei popolarissimi mattoncini, ma per un rifacimento di un noto trailer appena presentato durante il Super Bowl.

Il video in questione lo trovate in fondo a questo articolo, ed è stato condiviso su X addirittura da Shawn Levy, il regista del film Deadpool e Wolverine.

Il video ripercorre in tutto e per tutto il trailer originale rilasciato per il film. Il nuovo film ha catturato molta attenzione perché riporta sul grande schermo Ryan Reynolds nei panni dell'iconico Deadpool, mentre Hugh Jackman interpreta Wolverine. Il cast include altri nomi d'eccezione come Mathew Macfayden, salito alla ribalta con la serie TV Succession, e Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa, Brianna Hildebrand in quello di Negasonic Teenage Warhead e Stefan Kapičić in quello di Colosso.

Il trailer con protagonisti le ormai super popolari minifiigure LEGO è realizzato in maniera molto accurata, e propone le stesse sequenze viste nel trailer originale. Dunque, un plauso al realizzatore, un certo Trevor Carlee, che sicuramente si è guadagnato una meritata popolarità.