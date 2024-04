Questo nuovo diorama LEGO celebra la più emozionante gara di Star Wars

La Corsa degli Sgusci

Se conoscete la linea LEGO Star Wars conoscerete sicuramente anche la linea dei diorami dedicati all'universo della saga cinematografica, tra cui quelli dedicati al duello finale fra Luke e Darth Vader e l'inseguimento con gli speeder su Endor di cui vi parlammo in passato. Ebbene, tra le novità previste per il 4 maggio c'è anche lui, LEGO Star Wars Diorama Gara dei sgusci su Mos Espa #75380!

Il diorama riproduce uno dei momenti topici della storica gara degli sgusci di Mos Espa. In particolare, il modello riproduce lo sguscio di di Anakin Skywalker e quello del suo rivale Sebulba. I due sgusci stanno affrontando una curva, ed è uno dei momenti in cui Anakin si concentra usando il suo istinto, proprio come suggerito da Qui-Gon. A tal proposito, sulla parte frontale del diorama c'è una targhetta che riporta (in inglese) il consiglio del Maestro Jedi: "Ricordati, concentrati sul momento. Percepisci, non pensare. Usa il tuo istinto". A fianco c'è anche un mattoncino LEGO Star Wars che commemora il 25° anniversario della linea.

Il set non è a misura di minifigure come gli altri diorama. Una volta assemblato con i 718 mattoncini inclusi in confezione, il diorama degli sgusci misura 30 x 14 centimetri di base per 12 centimetri di altezza.

Uscita e prezzo

LEGO Star Wars Diorama Gara dei sgusci su Mos Espa #75380 arriva sullo store LEGO online e nei negozi LEGO Certified Store a partire dal 1° maggio prossimo. Il prezzo di lancio è in linea con quello degli altri diorama Star Wars: 79,99€. Gli utenti LEGO Insiders si portano a casa anche 600 punti con l'acquisto. Dal 1° maggio con acquisti superiori a 40€ c'è in regalo il mini set AAT #30680, mentre superando i 160€ di acquisti LEGO Star Wars si sblocca anche il Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti #40686.