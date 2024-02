LEGO toglie il velo al nuovo set Disney su Biancaneve ed i Sette Nani

Siete appassionati di Disney e in particolare modo di Biancaneve e i Sette Nani? Ebbene, LEGO ha pensato a qualcosa che potrebbe accontentarvi. In particolare, l'azienda ha realizzato un modello da esposizione de Il cottage di Biancaneve e i Sette Nani Disney.

In particolare, il set da costruzione per adulti include una casetta apribile con aree per dormire, mangiare e ascoltare musica, oltre a una cucina con un mattoncino luminoso nel focolare per illuminare l'ambiente. Tra l'altro, un lato del tetto è rimovibile così da garantire un accesso più facile, mentre è presente anche un pozzo dei desideri e una scena del bosco con una bara di vetro. Per quanto riguarda i protagonisti, sono presenti 10 personaggi, tra cui Biancaneve, la Regina Malvagia travestita, il Principe, Dotto, Brontolo, Mammolo, Cucciolo, Gongolo, Eolo e Pisolo, più 6 figure di animali LEGO ǀ Disney.

